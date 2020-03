Escorpio – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

¿Acaso te estas volviendo exigente con tu pareja o amigos? Pausa un momento, la falta de confianza es tuya no del otro, no hay que exigir, simplemente entrégate sin expectativas, sin juzgar y sin criticar.

Dinero:

Ten en cuenta que no se trata de avanzar sin tener en cuenta al otro, no quieras abarcarlo todo, puedes compartir y el universo compensará.

Salud:

Sé cuidadoso en tus relaciones, por estos días puedes tender a contraer infecciones o enfermedades por transmisión sexual, busca siempre tener parejas que se protejan, cuídense mutuamente.

Consejo:

Hoy parece un día con muchos picos emocionales, tan sólo centra la atención en lo que es importante, no trates de comprenderlo todo; así es como el universo nos pone pruebas, tan solo no te involucres emocionalmente en lo que no te conviene.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el animal del día. Habrá cambios en tu día, positivos o negativos.

Trabajo:

Trata de mantener tu mente concentrada en el trabajo, si te distraes mucho podrías bajar tu ritmo al igual que tu desempeño.

Salud:

Es ideal que te des cuenta de que tan valioso/a eres. No dejes que nadie apague tu llama interior. Recuérdate cada día de lo que eres capaz de hacer.

Amor:

Sé paciente con los que te rodean. A veces tienes actitudes que hacen sentir mal a las personas, reflexiona eso sobre ti. Todos pueden mejorar.

Dinero:

Si tienes un plan financiero que no ha dado resultados puedes intentar hoy ya que tienes la Estrella Virtud Fortuna que te ayuda a superar obstáculos del pasado. Igualmente actúa con precaución.

Consejo: Nunca es demasiado tarde para ser lo que siempre has querido.