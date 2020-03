Escorpio – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Lo quieres todo o nada, no hay puntos medios, por eso exiges y así mismo te exiges. Invitación a la mesura, palabras claras y expresiones de amor hacia los tuyos, siempre muestras fortaleza, hay que doblegarse de vez en cuando para que te conectes con tu ser.

Dinero:

Sabes que materializas rápido, lo que deseas lo obtienes. No desesperes cuando las cosas no resultan, la prosperidad te ronda, ten mesura al comprar, es bueno ser precavido.

Salud:

Hay una herida interior, cuida tu salud emocional, busca con quien hablar, una terapia, cuenta todo eso que llevas muy dentro, tu salud emocional es tan importante como la física, no la descuides ¡sal de la concha y vas dando pasos hacia tu armonía!

Consejo:

Pasa un día en soledad, sonríe o ríe a carcajadas, libérate de esos nudos que te hacen tan rígido; después, busca con quien compartir todo eso que te hace estar en melancolía. Al iniciar un día y al terminarlo, regálate siempre una sonrisa en tu rostro frente al espejo.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, el elemento agua es tu fuente de energía.

Trabajo:

Construye tu conocimiento buscándolo en otras personas, lo que recibirás valdrá mucho para ti.

Salud:

Es recomendable que te rodees de agua, ir a la piscina a nadar en la mañana o al finalizar el día es un buen ejercicio para renovar las energías.

Amor:

Es importante que compartas lo que sientes, serás una persona correcta al expresarte y tus pensamientos serán bien recibidos.

Dinero:

Es momento de que salgas de tu zona de confort y comiences a mejorar tus situaciones. Te espera un gran camino solo si deseas progresar.

Consejo: “Mejor que mil palabras huecas, es una palabra que trae paz” – Proverbio budista