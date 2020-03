Escorpio – Horóscopo del 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

Signo de Agua

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: No es un buen día para dejar tu palabra en promesas, debido a que si lo haces en el futuro se te será difícil de cumplir.

Dinero: El día de hoy una propuesta muy importante que no podrás rechazar llegará a tu vida, será un reto profesional muy grande, acompañado de grandes beneficios.

Salud: intenta comenzar la semana con una buena alimentación, incluye frutas a tu dieta diaria, si es difícil comer frutas para ti, intenta buscando recetas creativas.

Consejo: La información esta al alcance de las manos, aprovéchala.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Animal de Agua

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, aprende a abrir los brazos para lo que va llegando.

Trabajo:

Si estás trabajando en algo importante para ti sigue estudiándolo y preparándolo. Cosas positivas estarían en camino debido a eso.

Salud:

Vincúlate con lo religioso el dia de hoy, la espiritualidad y lo místico te darán la fuerza y vitalidad que estas necesitando.

Amor:

Alguien de tu alrededor puede que necesite que la escuchen, bríndale tu apoyo y tu compasión para que mejore.

Dinero:

Podrías participar en una transacción económica que te traerá retornos interesantes para tu economía.

Consejo: “Bueno es dar cuando nos piden; pero mejor es dar sin que nos pidan, como buenos entendedores” -Khalil Gibran