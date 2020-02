Escorpio – Horóscopo de 9 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Ese sitio que llamabas hogar se ha estado transformando ante tus ojos, al punto que a veces no lo reconoces.

Dinero: Le pones, alma, lucha y corazón a tu idea, y tendrás una muy buena recompensa.

Salud: Cuidado con lo que tomas.

Consejo: Quien quiera tienda, que la atienda.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua, debes evitar exponerte mucho, puede que hoy sufras un robo y necesariamente material.

Trabajo:

Cerdo, evita apresurarte puede que hoy estés más propenso a equivocarte, piensa muy bien antes de realizar cualquier acción.

Salud:

No es un buen día para pedir citas médicas, ni para hacer ejercicio. Así que mejor aliméntate muy bien, si la actividad física es obligatoria en tu día a día se cuidadoso y no te extralimites.

Amor:

Piensa muy bien tus acciones puede que esté lastimando a las personas que más quieres y las podrías terminar perdiendo.

Dinero:

Cerdo, hoy eres propenso a perder mucho dinero, evitar gastar puede ser la solución el día de hoy.

Consejo: Cuida tu bolsillo, puede que mañana agradezcas no haber gastado ni invertido, alejate de las apuestas.