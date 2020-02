Escorpio – Horóscopo de 7 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.



Amor: Tu naturaleza es apasionada, no entiendes la gente desapegada, pero esto no quiere decir que debas alejarte de esa persona.

Dinero: Leve recuperación económica, ahorra.

Salud: Los resentimientos solo te hacen daño a ti afectando tu salud.

Consejo: No todos son como tú, la diversidad es lo que hace emocionante al mundo.



CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día del Dragón de Metal Yang, es un excelente día para que te organices, ordenes tu cabeza y tu entorno.

Trabajo:

Es un excelente día para sientes bases de tu trabajo, orientes tu trabajo a una meta o determines si la meta de la organización va acorde con tus metas personales.

Salud:

Reúnete con tus allegados, puedes sentirte un poco deprimido hoy.

Amor:

Aunque sientas que los conflictos/problemas no tienen solución, hoy es un buen día para sentarte y pensar una.

Dinero:

Pide ayuda si lo necesitas, no te quedes inmóvil es un buen dia.

Consejo: Da un paso a un lado por un momento y piensa si lo que haces va acorde a tu metas de vida.