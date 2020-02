Escorpio – Horóscopo de 27 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: No te impacientes, lo bueno esta por venir, si te apresuras puedes que consigas un falso amor.

Dinero: Un buen trabajo esta próximo a llegar, debes estar muy atento a las señales, tu presencia en eventos sociales será muy importante para esto.

Salud: Hoy te sentirás recargado de energía, sin embargo, si tienes algún dolor no lo debes menospreciar y debes de tratarlo de inmediato.

Consejo: La paciencia es la virtud de los sabios, no pierdas algo que puede ser real, por algo pasajero.

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te sentirás muy productivo, no bajes el ritmo.

Trabajo:

Aprovecha la presencia del elemento Agua para que tus conocimientos salgan a la luz. Tienes hoy la habilidad de acoplarte a todas las situaciones.

Salud:

Conéctate con tu espiritualidad, medita y despeja la mente, ayudara a que tu concentración se intensifique y seas más ágil.

Amor:

Estar rodeado de personas como amigos o familiares es apropiado para hoy, las relaciones son un fuerte potencial en ti.

Dinero:

Tienes la facultad para comenzar un buen negocio o conseguir tratos significativos. No desaproveches la oportunidad.

Consejo: Tu mente es poderosa hoy, lo que pidas podría volverse realidad.