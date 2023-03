Zachary Levi: Agradecido celebra el estreno de ‘SHAZAM! Fury of the Gods’ [ENTREVISTA]

Los fanáticos del cine de ficción con toques de humor están de celebración pues final mente llegó el esteno de SHAZAM! Fury of the Gods, la esperada secuela de la exitosa película de superhéroes Shazam!, que cuenta con el talentoso actor Zachary Levi como protagonista. La cinta, dirigida por David F. Sandberg, es una emocionante aventura con la mezcla perfecta de acción y humor que deleitará a los fans del género.

Sobre esta secuela, Zachary Levi compartió en sus redes sociales:

“Las secuelas no están garantizadas. Incluso las películas muy exitosas no siempre pueden volver a hacerlas. Entonces, el hecho de que nosotros, la familia de Shazam, nos reunimos para revolver esta olla de magia una vez más, es solo un sueño hecho realidad ENCIMA de un sueño que ya era una bendita realidad.

Así que gracias. Gracias por creer en nuestra película hace 4 años y por seguir creyendo en ella ahora. Realmente creo que hicimos una película que es incluso mejor que la primera, ¡y la primera fue realmente buena! 💃 Espero que tengan la oportunidad de salir y ver Shazam: Fury of the Gods este fin de semana. Realmente significaría mucho. Y si no este fin de semana, en algún momento pronto. Tiene corazón, humor, acción, aventura, familia, drama y ese maravilloso toque macabro que pone en juego nuestro viaje. Es una película para todos nosotros. Realmente. Y estoy muy agradecido por eso también.”

La trama de la película sigue a Billy Batson, interpretado por Asher Angel, un joven huérfano que puede transformarse en un poderoso superhéroe con solo decir la palabra “¡Shazam!”. En esta nueva entrega, Billy y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza sobrenatural que pone en peligro al mundo entero. Para derrotar a los villanos, Billy deberá aprender a controlar sus poderes y trabajar en equipo con sus amigos.

Zachary Levi regresa en el papel de Shazam, el alter ego adulto de Billy. Con su carisma y habilidades de actuación, Levi ha demostrado ser el candidato perfecto para interpretar a este personaje icónico de los cómics. En la primera película, Levi fue capaz de transmitir la alegría y el asombro de Billy al descubrir sus habilidades sobrenaturales. En Shazam Fury of the Gods, seguramente volverá a dar una actuación memorable que será recordada por mucho tiempo.

Además de Zachary Levi, la película cuenta con un elenco talentoso y diverso, que incluye a Asher Angel como Billy Batson, Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman, Faithe Herman como Darla Dudley, Grace Fulton como Mary Bromfield, entre otros. La inclusión de actores jóvenes y talentosos le da un toque fresco y emocionante a la película, y les da a los fans una oportunidad de ver a nuevos actores en acción.

En AhoraMismo pudimos conversar con Zachary Levi sobre la oportunidad de volver a retomar al tierno y poderoso súper héroe 4 años después, sobre las más divertidas posibilidades dentro de la película e incluso sobre una causa muy cercana a su corazón. Aquí tienen la entrevista con Zachary Levi, y no se pierdan SHAZAM! Fury of the Gods, ahora en cines.