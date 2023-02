Yuridia sigue con éxito imparable: Así terminó su gira de conciertos en USA

Con 17 SOLD OUTs en 21 shows, la querida cantante mexicana Yuridia conquistó Estados Unidos durante su gira Pa’ Luego Es Tarde. La gira más exitosa de Yuridia hasta la fecha, el Pa’Luego Es Tarde USA Tour comenzó el 4 de noviembre con un SOLD OUT en Laredo, TX, y recorrió victoriosa las principales ciudades de Estados Unidos, reuniendo a más de 50,000 personas alrededor del país. La gira, que visitó por primera vez Miami y Nueva York, concluyó este fin de semana con dos espectáculos completamente agotados en Denver, CO y Rancho Mirage, CA.

Noche tras noche, en un espectáculo de 4 partes, la cantante sonorense deleitó a sus fanáticos con una mezcla de sus éxitos de siempre, incluyendo “Ya Te Olvidé” y “Amigos No Por Favor” y temas como “Y Qué Tal Si Funciona?,” “Y Tú, Qué Ganas?” y “Que Agonía” de su más reciente álbum Regional Mexicano, Pa’ Luego Es Tarde.

View this post on Instagram

“Se sintió muy lindo ver tanto Hispanic Power en este recorrido por Estados Unidos. Gracias a mis amigos de toda Latinoamérica en US por acompañarme y darlo todo cada noche! Nos vemos a la próxima!” comentó Yuridia.

Aunado al éxito de la gira, Yuridia continúa reinando en los charts de radio de Estados Unidos. Por tercera semana consecutiva, “Que Agonía” junto a Ángela Aguilar se encuentra dentro del Top 5 de los listados de Regional Mexican Airplay y Latin Airplay de Billboard. Un hit indudable, el tema alcanzó la certificación Doble Platino de la RIAA por sus ventas en Estados Unidos. Por 2 meses seguidos, la canción se ha posicionado además dentro del Top 200 de Spotify a nivel global y su video musical dentro del Top 10 a nivel global de YouTube.

Por su parte, el álbum Pa’ Luego Es Tarde se encuentra por 17ma semana consecutiva dentro del Top 10 del listado de Álbumes Regionales Mexicanos de Billboard. Un éxito rotundo que llevó a Yuridia a ser la artista femenina de Regional Mexicano más escuchada en el mundo, Pa’ Luego es Tarde debutó en el #7 del mencionado listado, #1 en iTunes México, y dentro del Top 10 a nivel global en Spotify, junto a artistas como Taylor Swift, Arctic Monkeys y Meghan Trainor.

Así transcurrió el Pa’ Luego Es Tarde USA Tour de Yuridia

2022

11/04- Laredo, TX— Sames Auto Arena SOLD OUT

11/05- Hidalgo, TX — Payne Arena SOLD OUT

11/06- San Antonio, TX – Majestic Theatre SOLD OUT

11/10— Albuquerque, NM — Kiva Auditorium

11/11- El Paso, TX- El Paso County Coliseum

11/12- Tucson, AZ- Centennial Hall SOLD OUT

11/18 – Houston, TX – Bayou Music Center SOLD OUT

11/19 – Dallas, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory SOLD OUT

11/23 – San Diego, CA – The Magnolia SOLD OUT

11/25 – Reno, NV – Grand Sierra Resort and Casino

11/26 – San Jose, CA – San Jose Civic SOLD OUT

11/27 – Stockton, CA – Bob Hope Theatre SOLD OUT

12/08 – Las Vegas, NV – House of Blues SOLD OUT

12/09 – Los Angeles, CA – YouTube Theatre SOLD OUT

12/10 – Phoenix, AZ – Arizona Federal Theatre SOLD OUT

2023

02/10 – Miami, FL – FPL Solar Amphitheater

02/12 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy SOLD OUT

02/16 – Chicago, IL – The Rosemont SOLD OUT

02/18 – New York, NY – United Palace SOLD OUT

02/23 – Denver, CO – Paramount Theatre SOLD OUT