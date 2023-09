Yom Kippur 2023: ¿A qué hora termina el festivo judío?

Este 2023 la fiesta judía más importante, el Yom Kippur, por la cual cada practicante recibe la Expiación de los pecados cometidos durante el año finaliza después de 26 horas de oración y de ayuno, el lunes 25 de septiembre.

Levítico 16:30: “Porque en este día Él te perdonará, para purificarte, para que seas limpiado de todos tus pecados ante Dios”.

Esta reconciliación con Dios, si bien no hace mención específica algún pasaje de la Tora, si es alegórica al día en que Moisés bajó del monte del Sinaí, trayendo consigo las tablas de los diez mandamientos de la Ley divina.

De hecho, Enlacejudio.com, dice que Moisés ascendió al monte Sinaí y oró a Dios para que los perdonara. Después de dos períodos de 40 días en la montaña, se obtuvo el favor divino completo. El día que Moisés descendió de la montaña (el décimo de Tishrei) se conocería para siempre como el Día de la Expiación: Yom Kippur.

Ofrenda del incienso: máxima ofrenda de perdón

Yom Kippur 2023 pic.twitter.com/9xxWmb73FW — “Popo” John Popolizio (@poposloppo) September 25, 2023

Según Camino Emaús, el Sumo Sacerdote hacía la expiación por sí y llevaba a cabo el sacrificio del que ya había hecho la confesión.

Siendo el incienso la representación de la oración, el Sumo Sacerdote, introducía todas las oraciones del pueblo en un solo elemento y las ponía delante de Dios para que Él las aceptara. Llenaba el incensario con el incienso del altar llevado con su mano derecha y con la mano izquierda llevaba una pala con el carbón encendido que había tomado del altar de bronce que estaba afuera. Y pasaba hasta el lugar Santísimo hasta llegar delante del propiciatorio.

Para eso llevaba la pala con las brasas encendidas, pues al momento de poner el incienso sobre ellas, salía esta nube de perfume que cubriría el propiciatorio para que no muriese, pues la idea es que no estaría directamente sobre este, la nube lo cubriría y purificaría también. Si él no se hubiese purificado correctamente, la tradición dice que por eso llevaba amarrada en su cintura, una cuerda con pequeñas campanillas. Y que, si estas dejaban de escucharse, al no poder entrar por él al lugar Santísimo, lo tendrían que jalar con la cuerda fuera de éste.

“Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión; también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.” (Levítico 16:30-34 RVR60).

Prácticamente, aquí terminaba el día de Yom Kippur y se cerraban las puertas del Templo. Por esto, a este día se le conoce también como el día que se cerraban las puertas, una vez que se salía el Sumo Sacerdote y completaba toda esta obra. Se dice que se iba a su casa y tenía una celebración con su familia. Después de toda la presión, tensión y responsabilidad que caía sobre él. Ya que pudo haber muerto y había salida con vida.

El Shofar

✡️La comunidad judía celebra desde este martes 4 de octubre por la tarde hasta el miércoles 5 de octubre la festividad de Yom Kippur, día del perdón, la más solemne del calendario judío y una fecha para el silencio, la reflexión y el arrepentimiento. JATIMÁ TOVÁ. pic.twitter.com/TeERKzV0eF — Red de Juderías (@redjuderias) October 4, 2022

De acuerdo con es Chabad.org, hoy en día se hace sonar el Shofar en tres ocasiones:

• Rosh Hashaná

• Todo el mes de Elul

• Al finalizar Yom Kippur

Al finalizar Yom Kippur se hace sonar el Shofar para conmemorar el Año Jubileo. Y refuerza nuestra fe en ella.

“Y cuando tocaren prolongadamente el shofar de jubileo, así que oyereis la voz del shofar, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí; entonces el pueblo subirá cada uno en derecho hacia adelante”, (Isaías, 27:13).

Este instrumento de viento hecho de un cuerno de carnero se hace sonar en Yom Kippur para invocar el momento en que el pueblo hebreo recibió la Torá en el Sinaí, y como inspiración a la renovación de los votos con Dios, a través de las segundas tablas de la “Ley divina” de los diez mandamientos que fueron entregadas a Moisés.

Para mis amigos judíos. Para los no judíos.

Hoy en Yom Kippur y todos los días del año. pic.twitter.com/335dFWnSOi — Adina Chelminsky (@AdinaChel) October 4, 2022

El sonido emitido por este cuerno está estrechamente ligado con las fechas de reflexión inscritas en el libro sagrado del judaísmo, la Tora, recordando lo más íntimo y elemental de la naturaleza humana

A continuación, mencionamos algunas de las razones por las que el shofar suena en Yom Kippur.

“El Shofar representa las admoniciones de los profetas que nos exhortan a mejorar nuestra conducta”, (Ezekiel, 33:4-5).

Invoca las trompetas de nuestros enemigos cuando se destruyó el Templo de Jerusalén. Nos inspira a que mejoremos nuestra conducta hasta merecer que se reconstruya.

Invoca el momento de Akeidat Itzjak, cuando Dios le mandó a nuestro patriarca Abraham a sacrificar a su hijo, Itzjak. En el último momento lo paró y le dijo que fue nada más que una prueba para demostrar el compromiso incondicional que Abraham e Itzjak tenían para con D-os. La Torá nos cuenta que en lugar de Itzjak, Abraham sacrificó un carnero. Nos inspira a rever nuestro compromiso personal para con Dios.

El Shofar provoca una sensación de temor (Amos, 3:8) que nos lleva a subyugarnos ante Dios. Nos recuerda del inminente Día de Juicio (Zefania, 1:14,16). Invoca la eventual reunión de los dispersos del pueblo de Israel

El relato dice que ese año, la gente construyó el Tabernáculo, un hogar portátil para Dios, en el que el pueblo se dedicó a la oración y al sacrificio, culminando el Yom Kippur con un servicio específico realizado por un sumo sacerdote.