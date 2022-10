Yom Kippur 2022: Lo que tienes que saber sobre el festivo judío

El Yom Kippur, la principal fiesta de precepto del calendario judío es una jornada de oración y de ayuno, con el que se marca el final de los Diez Días Terribles, y en el que los judíos tienen la última oportunidad para que Dios les brinde el perdón y la absolución de todos los pecados cometidos en el año anterior.

El blog AIS Latino, define el Yom Kippur como el corazón del año. Indica que es un día de perdón y reconciliación en el que podemos entrar sin temor al bosque de nuestro interior para explorar las partes más profundas de nuestras vidas, las áreas que son demasiado sombrías para ser vistas o para que queramos verlas.

Yom Kipur, el día del perdón, es considerado por el judaísmo como el día más santo y más solemne del año. Según la fe judía en este día Dios sella todos los decretos para el año que comienza.

Desde #Israel deseamos a todos que sean inscritos y sellados en el libro de la vida. pic.twitter.com/FGnIUMpmiw — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 4, 2022

Agrega este medio que en el Yom Kippur podemos vernos a nosotros mismos con mayor profundidad y honestidad, y que encontraremos que debajo de todas las capas hay bondad, pureza y anhelo. Explica, que Dios puso en este día el poder para permitirnos desgarrar todas las cortinas y vernos a nosotros mismos no como somos, sino como queremos ser, y que nunca podríamos alcanzar este nivel de redefinición por cuenta propia.

De hecho, dice AIS Latino, que el Yom Kippur es un día en el que Dios canaliza fuerzas que abren las puertas para nosotros, y que podemos ser lo suficientemente valientes y honestos como para atravesar las puertas con alegría, o podemos ignorar su existencia. Dios no obliga a nadie a abrir la puerta.

“En Yom Kippur el poder de la ‘inclinación negativa’ es disminuido. Por lo tanto, nuestro anhelo de elevarnos espiritualmente se reafirma, después de haber estado latente como resultado del efecto del pecado en el alma. Este rejuvenecimiento de las intenciones le da derecho a la persona a ser considerada de manera especial y ser perdonada”.

Es de señalar que esta festividad, que tiene sus orígenes en la propia Tora, es un Shabbat de descanso solemne, en el que ningún judío puede realizar trabajos lucrativos, pues es un día santo como cualquier Shabbat.

“En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación; no haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas”, Números 29:1.

¿Cuándo cae Yom Kippur este 2022?

Con Yom Kipur, Día del Perdón, culminan los Diez días de Retorno en los que realizamos una intensa introspección para detenernos y revisitar nuestras acciones, arrepentirnos, pedir perdón y profundizar en los lazos que nos unen al mundo, a los demás y a D-os. Gmar Jatimá Tová. pic.twitter.com/GAfhAJV1Za — Comunidad Judía de Madrid (@cjm_es) October 4, 2022

Esta conmemoración se realiza el décimo día del calendario del Tishrei, que viene siendo el primer mes del año judío. No obstante, en las sagradas escrituras de la Tora, se menciona a este mes como el séptimo de su calendario.

Este 2022, Yom Kippur comienza el martes 4 de octubre, en horas de la tarde, con la puesta del sol y dura 25 horas, terminando al anochecer del día miércoles 5 de octubre.

Un día antes de Yom Kippur, se debe hacer al atardecer una mitzvá especial (acto bueno, orden o mandamiento), durante el cual se ingiere comida festiva, para al día siguiente tener las energías y la preparación suficiente para iniciar el ayuno del Yom Kippur.

Según el portal Definición ABC, la cena previa al día del ayuno ya es toda una preparación:

• No se consumen bebidas alcohólicas

• Se evitan las comidas grasas

• No se consumen comidas que contengan grandes cantidades de sal y especias, al igual que platos fritos.

• No se coma demasiado en la última cena, para evitar la sensación de pesadez, presión abdominal y fatiga.

• Se recomienda tomar sopa con poca sal

• Carbohidratos complejos, como arroz, patatas y pasta

• Proteínas como pescado, pollo, pavo, carne, tofu, huevo y quesos

• Vegetales cocidos

• Platos con aceite y humus

• Tomar solo agua o tés

Otras costumbres durante estos días de Año Nuevo y fiestas, es comer alimentos especialmente dulces, como manzanas con miel o dátiles, pero también granadas (que representan la abundancia), zanahorias, calabaza o remolacha. Se comen cabezas de pescado mientras se expresa el deseo de que la divinidad permita a quien lo hace ser “la cabeza y no la cola”, deseando buenaventura en el futuro.

En la jornada de Yom Kippur, además del ayuno, que solo está restringido para los ancianos, niños, mujeres en embarazo, y aquellos que tengan quebrantos de salud, el resto de los profesantes de la religión judía, deben cumplir con otros mandatos como el de abstenerse del baño, de acicalarse con perfumes, cremas, maquillaje, ungüentos, cosméticos y demás, así como evitar usar adornos, joyería y vestimentas de cuero. Tener relaciones sexuales, también está totalmente prohibido.

El día, solo está dedicado a la oración, la lectura y la reflexión de la Tora, y a toda aquella manifestación de aflicción y de arrepentimiento.

Iamim Noraím (Días terribles), antes del Yom Kippur

Aprovechen Yom Kipur para perdonar, perdonen y cierren puertas. No sigan alimentando rencores, la vida es muy corta. Perdonen. Nadie es perfecto todos tenemos que ser perdonados por alguien, perdonate vos también. deja esos paquetitos en el camino y mira para adelante. — The New Shlep (@shleper) October 4, 2022

Los orígenes del Yom Kippur se remontan a la época de Moisés, cuando él y su pueblo fueron sometidos al éxodo desde Egipto, y al momento del profeta subir al Monte Sinaí, para recibir de Dios las tablas de los Diez Mandamientos, encontró que a su retorno los israelitas adoraban a un becerro de oro. Con gran furia y decepción, Moisés destruyó las tabletas contra el suelo, pero de nuevo retorno a la cima de la montaña para pedir al creador expiación al pecado de la idolatría, la falta de fe y la deslealtad.

“Pues ascendió Moshé el 6 de Siván, y pasó cuarenta días y cuarenta noches, y pasó otros cuarenta, y pasó otros cuarenta, en total ciento veinte.



Y hallas tú que el Día del Perdón se les perdonó, y en él le dijo el Santo Bendito Sea: “Me haréis un Santuario y moraré entre ellos”, para que sepan todas las naciones que les ha perdonado el hecho del becerro. Y por eso se llamará Santuario del Testimonio, pues testimonio será para todo visitante del mundo, de que el Santo Bendito Sea mora en vuestro Santuario”.

• El 6 de Siván ascendió Moisés para recibir la Torá, y todo el pueblo escuchó los Diez Mandamientos.



• El 17 de Tamuz, 40 días después, descendió del Monte, vio el becerro de oro y quebró las Tablas.



• El 18 de Tamuz, el siguiente día, quemó el becerro, y el 19 del mes de Tamuz volvió a ascender al Monte Sinaí para pedir clemencia, durante 40 días adicionales, y regresó al pueblo.



• El 1° de Elul ascendió nuevamente al Monte Sinaí para recibir las segundas Tablas.



• El 10 de Tishrei, 40 días despúes del Rosh Jodesh Elul, regresó Moshé al pueblo con las segundas Tablas. Este día es Yom Kippur, y es el día en el cual DIos perdonó al pueblo por el pecado del becerro: “Y dijo Adonai: he perdonado como lo has pedido”, informó ESP.

Oraciones y lecturas del Yom Kippur

Esta noche empieza Yom Kipur, uno de los días más sagrados del judaísmo y en Israel.✡️🇮🇱 Os deseamos un día de reflexión significativo y que seáis inscritos en el libro de la vida 🪶 RT para desearle a tus seres queridos un año lleno de paz, amor, bienestar y salud.🕊️ pic.twitter.com/clCuErBwjX — Israel en España (@IsraelinSpain) October 4, 2022

Durante el Yom Kippur (una celebración de aproximadamente 25 horas), una de las principales costumbres y tradiciones es la lectura de la oración “Kol Nidre”, una expresión religiosa en la cual se revisan los votos de buenas acciones que se han respetado durante el año transcurrido, para abogar por el perdón divino de Dios.

La tradición implica que, antes de la puesta de sol, se abra el “hejal” (arca) en la sinagoga y los dos rollos de la Torá (texto que manifiesta la identidad religiosa del pueblo judío), sostenidos por dos rabinos o miembros elegidos de la comunidad.

Saludo característico de la comunidad judía durante el Yom Kippur

Otra de las características más representativas del Yom Kippur es su famoso saludo “¡Jatimá tová!”. La exclamación representa el deseo de que el prójimo sea perdonado por el Señor con una rúbrica afirmativa en el “Libro de la Vida”, según La Nación.

