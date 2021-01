Yalitza Aparicio debuta como cantante con poderoso tema musical [VIDEO]

Yalitza Aparicio suma otro éxito a su trayectoria artística al anunciar su gran debut en la industria de la música con el lanzamiento de un poderoso tema musical en colaboración con la banda brasileña de reggae Natiruts, y el cantante Ziggy Marley, hijo del destacado músico Bob Marley.

El tema musical lleva por nombre “América vibra” y su estreno en las plataformas digitales coincidió con el día de la investidura de Joe Biden como Presidente de los Estados Unidos, esto con el propósito de brindar una “esperanza de cambio”.

“No queremos muros. Nosotros somos puentes”, se puede escuchar cantar a Aparicio en el proyecto musical que aborda temas de justicia social y la conservación del medio ambiente.

Natiruts, Ziggy Marley, Yalitza Aparicio – América VibraVídeo Oficial de "América Vibra" de Natiruts, Ziggy Marley e Yalitza Aparicio | Official music video of "América Vibra" by Natiruts, Ziggy Marley and Yalitza Aparicio Siga Natiruts | Follow Natiruts: Site Oficial: http://natiruts.com/ Instagram: https://instagram.com/natirutsoficial Facebook: https://www.facebook.com/NatirutsOficial Twitter: https://twitter.com/natirutsoficial Letra | Lyrics: AMÉRICA VIBRA (Alexandre Carlo / Ziggy Marley) No queremos muros, nosotros somos… 2021-01-20T17:00:11Z

“América vibra” incluye un vídeo musical que fue dirigido por Rick Brombal con imágenes de apoyo que muestran el Senado de Brasil, la Casa Blanca de los Estados Unidos y otros lugares icónicos rodeados de vegetación que hacen alusión al poder de la naturaleza sobre el de los hombres.

“Lo que me atrajo de este proyecto fue el mensaje que lleva y la intención de compartir algo tan importante con el mundo como lo es la unidad, y que mejor manera que hacerlo con una canción trilingüe”, puntualizó Yalitza Aparicio en una entrevista exclusiva con Associated Press al hacer referencia a su intención de unirse al proyecto musical.

“América vibra”, el nuevo tema musical de Aparicio, Natiruts y Ziggy Marley presenta versos en español, portugués e ingles.

Por su parte, la agrupación Natiruts y Marley aseguraron a Associated Press que querían a una mujer como Yalitza Aparicio para interpretar los versos en español ya que es una “representación” de Latinoamérica.

Hasta el momento, se desconoce si Aparicio continuará participando en proyectos profesionales relacionados a la industria musical.

Yalitza Aparicio: Su impacto en la industria del entretenimiento

En la actualidad, Yalitza Aparicio es una de las actrices más representativas en la industria del entretenimiento de habla hispana en México tras su participación en el exitoso proyecto cinematográfico “Roma” del director Alfonso Cuarón.

Aparicio logró ser nominada a los Premios de la Academia en 2019 en la categoría de “Mejor Actriz” por su personaje de Cleo en la película “Roma”. La intérprete de 27 años es la segunda mujer mexicana en ser nominada en el importante renglón de la ceremonia de premiación.

Desde su exitosa participación en la película “Roma” de Netflix, Yalitza Aparicio se había mantenido alejada de la industria de la actuación. Sin embargo, la actriz próximamente formará parte de la serie televisiva “Peace Peace Now Now”, producida por la actriz chilena Daniela Vega.

En el mes de octubre de 2019, Aparicio fue nombrada “Embajadora de Buena Voluntad para las Comunidades Indígenas” por parte de la UNESCO. Mientras que la revista TIME la honró como una de las “Personas Más Influyentes del 2019”.

El compromiso de Aparicio por las causas sociales la llevaron a convertirse en una de las columnistas del importante diario The New York Times en el año 2020. Asimismo, la estrella mexicana es embajadora de importantes marcas como Head & Shoulders, Huawei y Dior.

