¿Yailin y Tekashi69 son novios o amigos?

La cantante urbana Yailín la más viral y el rapero Tekashi69 han tenido varios encuentros, según informa People en Español. La pareja fue vista en un hotel en República Dominicana. Hasta le dejo un corazoncito en sus redes.

Pero lo que muchos están hablando es del Mercedes-Benz modelo G 63 AMG que cuesta alrededor de 140 mil dólares, que recibió Yailin en su residencia. La cantante urbana posó orgullosa al lado del vehículo negro vestida con una blusa fucsia, pantalón negro y una peluca rubia. Al lado de la imagen escribió “Gracias a Dios por todo”.

La ex de Anuel AA recibió miles de comentarios pero el que hizo noticia fue el mensaje que le dejo Tekashi. “Que la disfrutes, te lo mereces”, escribió el rapero, que luego se arrepintió y lo borró.

Pero lo más explosivo es el reportaje del paparazzi español Jordi Martín. Según informa People en Español, Yailín fue vista entrando a un hotel de Santo Domingo, República Dominicana, donde supuestamente estaba Tekashi69.”Me dicen y me aseguran que anda tras Yailín”, aseguró el fotógrafo y colaborador de El Gordo y la Flaca (Univision). “Desde hace un mes Tekashi está intentando acercarse a ella”. Y eso no es todo.”Ya se han producido varios encuentros…El miércoles pasado por la noche pasaron la noche juntos [en] el hotel Jaragua de Santo Domingo”. Según Martín ambos cantantes llegaron “por separado” a dicho lugar.

¿Yailín y Tekashi69 son novios o amigos?

Hasta el momento nada está confirmado. Algunos dicen que Tekashi69 tiene novia, mientras que otros dicen que él anda con la ex de Anuel AA.

También dicen que el Yailín se regaló ella misma el Mercedes-Benz ya que vale unos 140 mil dólares. Mientras que Tekashi tiene un valor neto de 500 mil dólares, según Hot New Hip Hop.

Tekashi69 era amigo de Anuel AA

Anuel AA y Tekashi69 eran muy buenos amigos. Cuando Anuel AA salió de prisión en el 2018, tras cumplir una condena de 30 meses por posesión ilícita de arma de fuego, grabó temas con Tekashi69. Juntos lanzaron “Bebe” y “Mala”, temas que se volvieron todo un éxito.

Tekashi69 y Anuel AA dejaron de ser amigos en 2019

Tekashi69 fue detenido en 2018 y fue 2 años a prisión por conexión con una violenta pandilla callejera. En 2019, Anuel AA anunció en una entrevista que ya no era amigo de Tekashi69. “Le tengo cariño. Solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de… Entonces, él se queda dentro y yo me quedó de mi lado”, dijo Anuel AA. Abajo puede ver la entrevista.