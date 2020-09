“Esta es la peor hora del día”, los chats de WhatsApp de Xavier Ortiz difundidos tras su funeral

La pandemia del coronavirus provocó cientos de miles de muertes. El virus que azota al mundo ocupa hoy la plana mayor en las ciencias médicas. Sin embargo, los especialistas no cesan de advertir que otras enfermedades proliferan a igual ritmo por debajo de la caótica situación sanitaria. El caso del vocalista Xavier Ortiz lo comprueba.

El mundo del espectáculo se sorprendió con su abrupta muerte. El exintegrante de Garibaldi sufría una profunda depresión, enfermedad un tanto relegada en tiempos de pandemia. Así lo confirman chats de WhatsApp difundidos este jueves en el programa “Suelta la Sopa”.

Los chats fueron aportados por un amigo del también actor. El hombre que entregó la evidencia a los productores prefirió mantenerse en el anonimato. Su deseo es que el público conozca la verdad acerca de los últimos días de Ortiz.

De acuerdo a los chats, a Xavier lo aquejaban varios problemas de índole material y emocional. Estaba estresado por la relación con su hijo, Xaviercito, de 8 años. También lo preocupaba la venta de su casa.

“Ésta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad, hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre”, le cuenta Xavier a su amigo en uno de los chats.

Al parecer, el exintegrante de Garibaldi no pudo sobreponerse a la separación de quien ahora es su viuda, Carisa de León. “El banco escrituró a nombre de los dos para protegerse y no hay nada qué hacer. No me di cuenta”, explicó en otra conversación.

Otro de los chats tuvo lugar el día del cumpleaños de Xaviercito. Ortiz temía que su expareja no le permitiera ver al niño: “Estamos en guerra”. Ante la pregunta de su amigo acerca de los motivos del enojo de Carisa, el actor contestó lo siguiente: “No me lo deja ver (al niño) porque no quise pagar unas terapias que se me hacen una estupidez… le dije que las pague ella, que yo prefiero llevarme con ese dinero al niño, al cine, a los parques, a los juegos, etc”.

El polémico “activista paranormal” Carlos Trejo cuestionó a la viuda de Ortiz, a quien acusó de profundizar el mal momento que vivía el actor. Según Trejo, Ortiz nunca pudo superar el accidente automovilístico que puso fin a su carrera actoral.

“Yo me acerqué, iba en muletas y me dijo que efectivamente estaba en una situación muy dura pues no tenía el capital necesario para financiar lo de su accidente, Yo me atreví a prestarle al señor una cantidad y le dije que no era tanto un préstamo sino que era para apoyarlo. En total le entregué 100 mil pesos. Esto lo digo y no estoy muy acostumbrado a contarlo porque fue algo que yo hice de corazón hacia él, y no se me hace ético que haya personas que ahora se quieran levantar el cuello diciendo que lo apoyaron con lo del accidente, eso es una verdadera mentira”, relató un encuentro que mantuvo con Ortiz tras ese accidente en moto que le impidió continuar con su carrera artística.

