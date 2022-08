WISIN Y YANDEL LA ÚLTIMA MISIÓN: ¿Cómo han estado las paradas de la gira?

El dúo más icónico de la música latina, Wisin & Yandel, conocidos popularmente como “el dúo de la historia”embarcaron en una última gira en donde harán un repaso de su impecable catálogo de éxitos para celebrar el próximo lanzamiento de su nuevo álbum y sus 19 años como dúo.

Noche tras noche, la euforia de sus fanáticos queda plasmada en cada uno de sus elaborados espectáculos en donde durante la gran fiesta, todos cantan y bailan de principio a fin. Ciudad por ciudad, el intercambio de energía entre los artistas y el público no tiene comparación. Wisin y Yandel dan todo de sí en su escenario, y el público le da más y más noche tras noche.

Colombia, Chicago, Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, San Salvador, Guatemala y México, ya vivieron la inolvidable experiencia. Recientemente en El Salvador, desde la cuenta de Instagram oficial del dúo aseguraron que a pesar del tiempo, “sigue siendo increíble ver multitudes cantando todas nuestras canciones”.

Las próxima fechas de conciertos de “La Última Misión” llevan al dúo Puertorriqueño a:

LA ÚLTIMA MISIÓN TOUR

8/13/22 Baja Beach Fest Rosarito, Mexico

8/20/22 Baja Beach Fest Rosarito, Mexico

8/24/22 Arena Guadalajara Guadalajara, Mexico

8/25/22 Arena Ciudad Mexico Mexico City,Mexico

8/26/22 Arena Ciudad Mexico Mexico City,Mexico

8/27/22 Arena Monterrey Monterrey, Mexico

8/28/22 Arena Monterrey Monterrey, Mexico

9/1/22 Plaza Figali Panama City, Panama

9/2/22 Estadio Olimpico Pasqual Guerrero Cali, Colombia

9/3/22 Estacionamiento del Poliedro de Caracas Caracas, Venezuela

9/9/22 Estadio Olimpico Atahualpa Quito, Euador

9/10/22 Estadio Alberto Spenser Guayaquil, Ecuador

9/11/22 Estadio Jorge Andres Canto Azogues, Ecuador

9/29/22 Amway Center Orlando, FL

9/30/22 FTX Arena Miami, FL

10/1/22 Amway Center Orlando, FL

10/2/22 Gas South Arena Duluth, GA

10/6/22 Mohegan Sun Uncasville, CT

10/7/22 PPL Center Allentown, PA

10/8/22 Madison Square Garden NYC, NY

10/13/22 Eagle Bank Arena Fairfax, VA

10/14/22 Hard Rock Live At Etess Arena Atlantic City, NJ

10/15/22 Agganis Arena Boston, MA

10/19/22 Coca Cola Coliseum Toronto, ON

10/20/22 Place Bell Laval, Montreal, QC

10/23/22 Allstate Arena Rosemont, IL

10/27/22 The Pavilion At Toyota Music Factory Irving, TX

10/28/22 Smart Financial Center @ Sugarland Houston, TX

10/29/22 AT&T Center San Antonio, TX

11/3/22 Payne Arnea Hidalgo, TX

11/4/22 Payne Arnea Hidalgo, TX

11/5/22 Sames Auto Arena Larado, TX

11/10/22 UTEP Don Haskins Center El Paso, TX

11/11/22 Arizona Federal Theatre Phoenix, AZ

11/13/22 Viejas Arena San Diego, CA

11/18/22 MGM Grand Garden Arena Las Vegas, NV

11/20/22 Oakland Arena Oakland, CA

11/23/22 Save Mart Center Fresno, CA

11/25/22 Toyota Arena Ontario, CA

11/26/22 CRYPTO.COM Arena Los Angeles, CA

12/2/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/3/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/4/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/9/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/10/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/11/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/16/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/17/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/18/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/22/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/23/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/29/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/30/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

12/31/22 Choliseo San Juan, Puerto Rico

Trayectoria de premios

Durante su carrera de 19 años como dúo, han recibido numerosas certificaciones multiplatino en los Estados Unidos y América Latina y varios premios prestigiosos, incluidos un GRAMMY® y dos Latin GRAMMYs®, así como diez Billboard Latin Airplay chart-top y el Premio Presidente de manos de BMI. En vivo Wisin & Yandel han demostrado ser una fuerza como ninguna otra en el mundo de la música urbana, no en vano el éxito de esta gira en curso.