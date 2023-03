Wisin presenta “Tu Recuerdo” junto a Emilia y Lyanno [+VIDEO]

La veteranía de uno de los máximos exponentes del género urbano, WISIN, la picardía de Lyanno y el empoderamiento femenino de Emilia marcan hoy un precedente en la música latina, en una colaboración inesperada que estrena hoy a través de todas las plataformas digitales con su nuevo sencillo “TU RECUERDO.”

El sencillo que fue producido por La Base Music Group, junto a la super estrella latina y multi-premiada WISIN promete sorprender a la fanaticada del género urbano al unir a tres de sus más grandes exponentes de diferentes generaciones y culturas en un solo tema. La canción marca un estilo urbano-pop que permite un espacio para que los tres artistas presenten de manera individual su ya distintivo estilo y que en conjunto logren con armonía contar la historia de un desamor.

Video Musical – Tu Recuerdo

Play

Wisin, Emilia, Lyanno – Tu Recuerdo (Official Video) Wisin, Emilia, Lyanno – Tu Recuerdo (Official Video) TU RECUERDO DISPONIBLE YA: WisinEmiliaLyanno.lnk.to/TuRecuerdo Sigue a Wisin: Instagram: instagram.com/Wisin​ Facebook: facebook.com/wisinelsobrev​… Twitter: twitter.com/WisinOficial​ TikTok: tiktok.com/@wisin?source=​… Letra: (Doble U, Lyanno, Emilia) (Desde la base) Me imaginaba una vida sin ti (mmm noo) Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz Yo daría lo que fuera por… 2023-03-03T00:00:07Z

“Yo creo que esta colaboración representa lo que venimos ya desde mucho tiempo haciendo en La Base y es seguir apostando a las nuevas generaciones y creando buena música. “Tu recuerdo” es un ejemplo claro de que el género necesita seguir creciendo y expandiéndose dando espacio a todos para de esta manera ofrecer lo mejor a nuestro público”, explicó Wisin.

De manera simultánea al estreno del tema, también está disponible el vídeo oficial de “Tu Recuerdo” filmado en Miami y dirigido por Josefina Piere. El cortometraje narra la historia de una pareja que, aunque se separó aún no ha logrado olvidarse y por el contrario, no pueden borrar el recuerdo de lo vivido, una canción que Wisin, Emilia, y Lyanno logran plasmar a la perfección.

“Estoy feliz, y agradecida, para mi es un gran honor colaborar con dos estrellas como lo son Wisin y Lyanno. “Tu recuerdo” es un tema muy especial que trabajamos con mucho cariño y que representa una gran oportunidad para las mujeres dentro del género. Además, sigue apostando y sumando a la buena música y proyectos que en conjunto podemos hacer”, contó una emocionada Emilia.

Por su parte, Lyanno expresó, “Este es uno de mis temas favoritos, lo hicimos con mucho cariño para que la gente lo disfrute y se sientan identificados. Fue un placer para mí unirme con dos grandes talentos del género como Emilia y Wisin y que juntos pudiéramos hacer esta canción que estoy seguro de que la gente va a respaldar porque es una faceta diferente, pero que también nos representa a los tres”.

“Tu Recuerdo” marca otra colaboración de éxito que sale del sello de WISIN, La Base Music Group, conocido por temas multi platinos como “Fiel”, “Mi Niña”, y “Buenos Días”, entre otros. Ahora que esperas? Dale play a “Tu Recuerdo” en tu plataforma preferida!