William Levy habla sobre el estado de salud de su hijo: ¿Cómo se encuentra?

William Levy se pronunció recientemente a través de sus redes sociales para agradecerle a cada una de las personas que han estado orando por la pronta recuperación de su hijo Christopher Alexander Levy, quien sufrió un accidente el fin de semana mientras se desplazaba a bordo de un carro de golf en Florida.

Christopher Alexander Levy, el primogénito de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez sufrió un accidente el fin de semana después de que el carro de golf donde se desplazaba se volcó, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital del sur de la Florida para ser sometido a una intervención quirúrgica de manera inmediata, de acuerdo con información reseñada en horas de la mañana del lunes 5 de octubre por el programa “Un Nuevo Día” de Telemundo.

A través de sus redes sociales, Levy agradeció las oraciones que han estado realizando sus fanáticos por la pronta recuperación de su hijo:

El actor de la recordada telenovela “Sacrilegio” aseguró que su mayor anhelo en estos momentos es que su hijo pueda sanar completamente las heridas del accidente y de esta manera, pueda seguir triunfando en el béisbol, una de sus grandes pasiones:

“Que El sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida. Cada vez que Christopher brilla en el campo, le da gracias a Dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera que el lo hace. Es un líder! Que siempre tenga la sabiduría para usar las bendiciones de Dios para bendecir a otros. Amén!!.”

Orlando Segura, el ex presentador de Despierta América, dio a conocer mayor información sobre el accidente que sufrió el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. A través de su cuenta en Instagram, el periodista colombiano informó a todos los seguidores de Levy sobre el estado de salud de su primogénito:

El comunicador también aseguró que el joven fue trasladado en helicóptero a un hospital al sur de Florida: “El joven fue transportado en helicóptero al hospital y ya salió bien de una cirugía a la cual fue sometido. Nuestras oraciones por la pronta recuperación de Christopher y toda nuestra solidaridad con Willy y Elizabeth.”

En su programa digital “Código Segura”, Orlando Segura afirmó que el accidente de Christopher Alexander Levy ocurrió en un exclusivo complejo residencial en Weston, Florida. Asimismo, mencionó que el joven está siendo acompañado por su madre, la actriz Elizabeth Gutiérrez, mientras se encuentra recluido en el hospital.

El periodista aseveró que el incidente tiene muy preocupado a William Levy, quien no puede estar al lado de su hijo en el centro de salud por las estrictas medidas de seguridad que se implementaron en medio de la pandemia del COVID-19.

La actriz Elizabeth Gutiérrez le dedicó unas emotivas palabras a su primogénito Christopher Alexander en un clip que publicó en su cuenta oficial en Instagram:

“Te amo mi niño lindo.. mami y papi siempre van a estar a tu lado!! Y vamos a vencer con el favor de Dios!! Te amo con mi vida!! My lil man!! You are so strong and loved by God!! @christopherlevy thank you thank you thank you”, afirmó la estrella en la publicación que acompañó con un vídeo en donde aparece su hijo en sus brazos.