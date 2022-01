William Levy anuncia separación de Elizabeth Gutierrez

El actor cubano William Levy subió una publicación a sus historia de Instagram anunciando la ruptura de la madre de sus hijos y esposa, la también actriz Elizabeth Gutierrez. De acuerdo a las palabras del actor, “está listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida”.

La publicación captó la atención de los internautas inmediatamente. “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió el protagonista de “Café con aroma de mujer”, acompañando el texto con una imagen donde aparece abrazado junto a su esposa.

Aunque a las pocas horas el cubano, de 41 años, borró la publicación, y luego escribió. “Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida”. La noticia impactó a sus seguidores, puesto que hace poco se vio a la pareja muy enamorada y feliz.

Los actores se conocieron el año 2003, tras participar en el reality show “Protagonistas de Telenovela”. Luego actuaron juntos en la telenovela “Acorralada”.

Durante su unión tuvieron dos hijos, Kaley Alexandra, de 11 años y Cristopher, de 15 años.

Esta no sería la primera separación de la pareja. En 2009 el actor confesó a TV y Novelas en declaraciones recogidas por El Heraldo, que se separarían. “Decidimos darnos un tiempo, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos más juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, es la mamá de mis hijo, pero en la vida hay momentos para todo”, señaló en medio de rumores de infidelidad con su co protagonista en la telenovela “Cuidado con el ángel”.

Mientras que el año 2011 fue la actriz, de 42 años, quien anunciaba que ya no estaban juntos. “He tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme a su lado, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio, me debo respeto ante todo como persona mujer y madre”, señaló.

En esa ocasión, los rumores que sonaban era de una infidelidad de Levy con la actriz mexicana Bárbara Mori.

Ante la actual noticia sobre su ruptura, los cibernautas demostraron su simpatía por Gutierrez. “Ya no pasaba por la puerta por el tamaño de los cuernos, muy bella mujer se merece todo lo mejor”, “Elizabeth va a encontrar a un hombre que la respete y la ame como ella merece”, “Ahí la única casada era ella, el otro siempre vivió una vida así como el soltero FELIZ. Haciendo y deshaciendo” y “¡Qué bueno! Ella merece algo mejor. Un hombre que la quiera y valore. William nunca va cambiar. Ese va a seguir de novia a novia”, fueron algunos de los comentarios.