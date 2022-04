Will Smith renuncia a la Academia de Hollywood tras golpear a Chris Rock

El actor Will Smith presentó su renuncia a la Academia de Hollywood, que otorga los premios Oscar, luego de abofetear al comediante Chris Rock durante la ceremonia del domingo. Smith aseguró que aceptará cualquier sanción futura que le imponga la organización.





“Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, escribió el actor en un comunicado publicado por la revista especializada “Variety”.En su escrito, el afamado intérprete catalogó sus acciones como “impactantes, dolorosas e inexcusables”.





“Traicioné la confianza de la academia. Impedí que otros nominados y ganadores tuvieran la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”, señala su comunicado. “Estoy desconsolado y quiero poner la atención en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir a la academia volver al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y la maestría en el arte cinematográfico”.agregó el actor ganador del Oscar a mejor actor por su interpretación de Richard Williams.

“El cambio requiere tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurar que yo nunca vuelva a permitir que la violencia sobrepase a la razón”, concluyó Smith en el comunicado.

La Academia acepta la renuncia

El miércoles, la Academia sostuvo que el actor se enfrentaba a una suspensión o expulsión, entre otras consecuencias. De momento la entidad no se ha expresado sobre la posibilidad de retirarle el único Oscar recibido a lo largo de su carrera.

David Rubin, el presidente de la organización, dijo que aceptaban la dimisión de Smith. Por su parte, indicó que el proceso disciplinario en su contra continuará.Según el directivo, Smith pudo haber violado el Reglamento de Conducta de los Oscar. Esto será evaluado en una reunión de su directiva el próximo 18 de abril.

¿Qué ocurrió en la ceremonia?





El actor Chris Rock fue uno de los presentadores invitados en los premios Oscar la noche del domingo, en su discurso cargado de humor cuando presentaba la categoría del premio al “Mejor documental”, recibio una bofetada por parte del actor Will Smith.





El comediante bromeó al decir “Jada, no puedo esperar a GI Jane 2”, en referencia a GI Jane, la película de 1997 para la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O’Neil, un comentario que Smith tomó fuera de lugar, su reacción fue subir al escenario y golpear en la cara con una bofetada a Rock, exigiendo que no hablara de su esposa.





Luego del gran escándalo, la Academia aseguro lo siguiente en un comunicado:.”Le pedimos al señor Smith que abandonara la ceremonia y se negó, pero también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente”.





Aún no sabemos las acciones que va a ejecutar la Academia, pero valoramos el acto de Will Smith de asumir su error, a lo largo de su carrera ha sido uno de los actores preferidos por el público, su primer premio Oscar ratifica su compromiso con su trabajo.