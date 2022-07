¿Walmart y Target están abiertos el 4 de julio de 2022?

Es 4 de julio de 2022, y si está pensando en sus necesidades de comestibles, es posible que se pregunte cuál es el horario de Target y Walmart cerca de usted hoy. Ya sea que desee visitar en persona o que le entreguen sus compras, cualquiera de las tiendas puede ser una buena solución. Y la buena noticia es que ambas están abiertos.

Target está abierto hoy lunes 4 de julio

Aunque Target cierra muchos días festivos, la tienda está abierta hoy 4 de julio. Un representante confirmó que las tiendas Target estarán abiertas en su horario habitual para el día de la independencia.

Los horarios de apertura y cierre de Target pueden variar según la ubicación y la región, aunque el sitio web de Target señala que la mayoría de las tiendas siguen cerrando a las 10:00 p.m. hora local. Para ver el horario de tu tienda local, visita el buscador de tiendas aquí. Un representante de Target también señaló: “Para encontrar el horario de una tienda, use la función ‘Buscar una tienda’ de Target.com para seleccionar su tienda y ver el horario de la próxima semana”.

Si no desea comprar en la tienda, aún puede aprovechar los servicios en la acera o los servicios de entrega. La entrega el mismo día está disponible a través de la aplicación o en Target.com.

Target tiene un número de ventas para el 4 de julio enumeradas en su sitio web aquí. Incluyen ropa, banderas, decoración del hogar y artículos para fiestas, todos diseñados especialmente para las fiestas. Estos incluyen kits de decoración, cuentas, guirnaldas de aluminio, platos, cintas, cubiertos, abanicos de papel, colgantes patrióticos y más.

Puedes ver el anuncio semanal de Target aquí.

Walmart está abierto hoy lunes 4 de julio de 2022

Walmart está abierto para el 4 de julio. Sin embargo, las horas aún pueden variar según la ubicación. Puede encontrar el horario de su tienda local aquí.

Muchas tiendas todavía no están abiertas 24/7. El sitio web de Walmart señala que a partir del 5 de junio, el horario de la tienda se amplió de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. hora local, a menos que el gobierno ordene lo contrario. (Por supuesto, estas horas pueden variar el día festivo del 4 de julio, por lo que querrá llamar con anticipación para confirmar las horas de hoy).

Para ver las ofertas especiales del 4 de julio de Walmart, visite su página de inicio aquí. Puedes ver artículos para fiestas aquí. Estos incluyen kits de suministros para fiestas, globos patrióticos, letreros de jardín, fuegos artificiales de zona explosiva, paquetes de banderas estadounidenses, pancartas, decoraciones de estrellas patriotas, abanicos de papel tisú, serpentinas de papel crepé, banderines, decoraciones de jardín, incluso decoraciones iluminadas para mostrar su patriotismo después de la fiesta, cuando el sol se oculte.

Walmart ofrece opciones de recolección sin contacto en las que un asociado coloca su pedido en su automóvil y opciones de entrega también, en caso de que no desee simplemente caminar por la tienda en busca de sus alimentos hoy.

Otras tiendas abiertas hoy lunes 4 de julio de 2022

• 24 Hour Fitness (24 horas; varia según el gimnasio)

• 7-Eleven (24 horas; varia según la tienda)

• Apple (10 a.m. – 8 p.m.; varia según la tienda)

• Barnes and Noble (9 a.m. – 7 p.m.)

• Bass Pro Shops (10 a.m. – 7 p.m.; varia según la tienda)

• Bath & Body Works (10 a.m. – 8 p..m.; varia según la tienda)

• Bed Bath & Beyond (10 a.m. – 7 p.m.; varia según la tienda)

• Best Buy (11 a.m. – 7 p.m.; varia según la tienda)

• Big Lots (9 a.m. – 9 p.m.)

• BJ’s Wholesale Club (8 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Boscov’s (9 a.m. – 6 p.m.)

• Burlington (9:30 a.m. – 11 p.m.)

• Chick-fil-A (varia según la tienda)

• Costco (CERRADO)

• CVS (varia según la tienda)

• Dick’s Sporting Goods (9 a.m. – 7 p.m.)

• Dollar Tree (9 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Dunkin’ (varia según la tienda)

• GameStop (11 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Hobby Lobby (9 a.m – 5:30 p.m.)

• Home Depot (6 a.m. – 8 p.m.)

• Ikea (11 a.m. – 5 p.m.; varia según la tienda)

• JCPenney (11 a.m. – 8 p.m.; varia según la tienda)

• Kohl’s (10 a.m. – 9 p.m.)

• Lowe’s (6 a.m. – 8 p.m.)

• Macy’s (10 a.m. – 7 p.m.)

• Marshalls (9:30 a.m. – 9:30 p.m.)

• McDonald’s (varies by store)

• Nordstrom (10 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Nordstrom Rack (10 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Old Navy (10 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

• Petco (9 a.m. – 8 p.m.; varia según la tienda)

• PetSmart (9 a.m. – 6 p.m.; varia según la tienda)

• Rite Aid (8 a.m. – 10 p.m.; varia según la tienda)

• REI (10 a.m. – 8 p.m.;varia según la tienda)

• Sam’s Club (Miembros plus: 8 a.m. – 6 p.m.)

• ShopRite (varia según la tienda)

• Starbucks (varia según la tienda)

• T.J. Maxx (9:30 a.m – 8 p.m.)

• Trader Joe’s (8 a.m. – 5 p.m.)

• Ulta (10 a.m. – 6 p.m.)

• Walgreens (8 a.m. – 10 p.m.; varia según la tienda)

• Wawa (24 hours)

• Wegmans (6 a.m. – 12 a.m.)

• Whole Foods Market (8 a.m. – 9 p.m.; varia según la tienda)

LEER MÁS: ¿Starbucks está abierto el 4 de julio de 2022? Horarios y menús especiales