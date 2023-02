Viuda de Stephen “tWitch” Boss presenta querella legal

Allison Holker presentó documentos judiciales dos meses después de la muerte repentina de su esposo, Stephen “tWitch” Boss.

El esposo de 40 años de la bailarina profesional de “Dancing With the Stars” se suicidó en diciembre de 2022 sin dejar un testamento, de acuerdo con Page Six. En febrero de 2023, Holker presentó documentos en la Corte Superior de California en Los Ángeles para solicitar el control del patrimonio de su difunto esposo.

Esto es lo que necesitas saber:

Allison Holker presentó una petición estándar en la Corte

El 6 de febrero de 2023, Holker presentó una Petición de Propiedad Conyugal de California en la Corte Superior de California. El procedimiento legal en el que el cónyuge sobreviviente debe presentar una petición para demostrar que es el cónyuge de la persona fallecida se considera estándar en situaciones como la de Holker en California, según People.

Como parte de las consecuencias legales de la muerte de su esposo, Holker solicitó que todos sus bienes en su propiedad conjunta se pusieran a su nombre. Según The Blast, la bailarina de DWTS, que procreó a sus hijos Weslie, Maddox y Zaia con Boss, solicitó que la mitad de todas las propiedades de su difunto esposo se transfirieran a su nombre, incluida la participación en su compañía de producción, Stephen Boss Productions, sus regalías de televisión, la mitad de una cuenta de inversión de Goldman Sachs y más.

Además, la presentación judicial de Holker reveló que Boss “solo poseía objetos personales de poco valor” y tenía un patrimonio neto de “cero” cuando la pareja se casó en 2013, lo que dejó entredicho que él se ganó su fortuna durante su matrimonio de 10 años.

Celebrity Net Worth enumera el patrimonio neto de Boss en $5 millones al momento de su muerte, con un salario de $1 millón.

Stephen ‘tWitch’ Boss se hizo rico cuando se unió a ‘The Ellen DeGeneres Show’

Holker y Boss se conocieron mientras competían en “So You Think You Can Dance” en 2007, según Us Weekly. Siete años más tarde, ambos habían asegurado empresas lucrativas de alto perfil. Holker estaba bailando en “Dancing With the Stars”, mientras que Boss consiguió un lucrativo acuerdo como DJ en “The Ellen DeGeneres Show”. Para 2020, él fue nombrado coproductor ejecutivo del popular programa de entrevistas diurno, según CBS News, donde su salario subió a $1 millón por temporada.

El currículum de entretenimiento de Boss también incluía un papel como anfitrión en “Disney’s Fairy Tale Weddings”, que copresentó con su esposa, así como varios papeles en televisión y un papel en 2015 en la película “Magic Mike XXL”. Boss también apareció en la franquicia de películas “Step Up” y fue miembro de dos grupos de baile, según In Touch Weekly. Además, el perfil de Instagram de Boss lo menciona como cofundador de CLI Studios, que ofrece clases de baile en línea.

A principios de 2022, Boss y Holker lanzaron la colaboración deportiva DSG x tWitch + Allison para Dick’s Sporting Goods. En ese momento, Boss le dijo a People que estaba “muy emocionado” por el lanzamiento de sudaderas con capucha y joggers asequibles. “Realmente es algo que está hecho para todos”, dijo él tan solo ocho meses antes de su muerte. “La calidad es increíble, el valor es increíble”.

El nombre de Boss también figuraba en varias propiedades inmobiliarias. Según The New York Post, en 2019, Boss y Holker compraron una casa de $2.75 millones en Encino, California, así como una casa de cuatro habitaciones en Utah ese mismo año.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.