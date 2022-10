Video viral de la hermana de Alejandra Guzmán tras robo de sus ahorros [Mira]

Han sido múltiples las escenas de telenovelas que se han inmortalizado en la mente de los seguidores de los melodramas.

Y en pleno auge de los TikToks, que están superando vertiginosamente a otras redes sociales, hay una en particular que sigue cobrando millones de vistas en todo el mundo.

Se trata de una escena protagonizada por la hermana de la cantante Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, quien personificó a Isaura en la telenovela “Amarte es mi pecado”.

La escena, rodada en el 2003, muestra a la actriz mexicana corriendo por la calle, detrás de un camión de basura, tratando de recuperar el dinero de sus ahorros de toda la vida que guardaba bajo el colchón que le fue botado por otras personas.

El momento ha sido revivido a través de TikTok, con todo tipo de montajes hechos por múltiples tiktokers, pero en especial llama la atención que casi 20 años después, la hermana de la Reina de Corazones montó nuevamente la escena.

Así lo dejó ver Sylvia Pasquel en sus diferentes versiones de la escena de mis ahorros, donde grita de dolor por haber perdido su dinerito.

Incluso en el reality show Siempre reinas, de Netflix, en el que la hermana de la Guzmán se reúne con Lucía Méndez, Lorena Herrera y Laura Zapata para grabar una canción entre todas, demostrando que siguen siendo divas, hay un momento en el que el TikTok de “mis ahorros” sale a colación.

En la serie de Netflix, se aprecia un divertido momento en el que Sylvia Pasquel está acompañada de un joven amigo que le explica el éxito que ha logrado tener en TikTok con la dramática escena, y la actriz confiesa que nunca espero que años después esa escena la volviera a poner entre los videos más virales del año.

La también hija de la legendaria actriz Silvia Pinal, mostró allí con mucha gracia otra versión del video, en el que su amigo se pinta los labios de rojo para imtarla, y acto seguido ella sale a reclamarle.

Hasta el momento el video se ha popularizado tanto, que existen decenas de versiones, pero sin duda han sido los de la propia Pasquel los que más han llamado al atención.

Dinos que te parecen los clips de TikTok de la escena de “miss ahorros” y cuéntanos si crees que esa escena podrá superar a otras célebres como la de Soraya Montenegro reclamándole a la “maldita lisiada”.