[VIDEO] El ex de Elizabeth Vargas entra en su casa y la amenaza de muerte con pistola

Elizabeth Lyn Vargas llamó a la policía el martes 1 de febrero después de que su ex novio Ryan Geraghty se atrincherara dentro de su casa y amenazara a la ex estrella de Real Housewives of Orange County. TMZ compartió imágenes de video del incidente esta semana y mostró el momento aterrador en que Geraghty le dijo a Vargas que la mataría primero a ella y luego a “todos los demás”. Según TMZ, Vargas fue rescatada de manera segura por los oficiales y no sufrió daños.

Aquí hay un par de clips de lo que ocurrió:

SWAT team swarms Elizabeth Vargas' home after ex shows up with a gun

'RHOC' ELIZABETH VARGAS CHILLING STANDOFF VID INSIDE HOME … 'I'm Taking You Out, Then Everybody Else!!!'

En el video, los espectadores pueden ver a Geraghty diciéndole a Vargas, de 46 años: “Te mataré a ti y luego a todos los demás. Pueden dispararme si quieren. Ya no me importa un carajo, no tengo nada que perder”. Hay varios videos del incidente disponibles en este artículo de TMZ.

Según la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange, Geraghty fue arrestado por el Departamento de Policía de Newport Beach “después de apuntar con un arma a la mujer y amenazarla con matarla por negarse a darle más dinero”. El comunicado de prensa establece que Geraghty está acusado de extorsionar dinero a cambio de “no vender fotos de ella desnuda a los medios”, a partir de la víspera de Navidad de 2021. Agrega:

Después de que la mujer le dijera a Geraghty que ya no le daría más dinero, Geraghty fue acusado de golpear a la mujer en la cara. Cuando ella intentó interrumpirlo nuevamente, él le apuntó con un arma y amenazó con matarla.

Geraghty, un delincuente convicto, ha sido arrestado y se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves en relación con el incidente

Geraghty, de 33 años, fue acusado de varios cargos, anunció el fiscal de distrito del condado de Orange:

Un cargo de delito grave de extorsión por la fuerza o amenaza, un cargo de delito grave de asalto con arma de fuego, un cargo de delito grave de amenazas criminales, un cargo de delito grave de lesiones corporales a un cónyuge, un cargo de delito grave por poseer un arma de fuego por negligencia grave, un cargo de delito grave por poseer un arma de fuego por parte de un delincuente y dos cargos de delito menor de posesión de una sustancia ilegal.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Geraghty podría enfrentarse a una sentencia máxima de 75 años y cuatro meses hasta cadena perpetua.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, declaró: “Afortunadamente, el Departamento de Policía de Newport Beach evitó que esta mujer sufriera daños graves y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange hará todo lo posible para evitar que este criminal violento pueda dañar a otra persona”.

Vargas llamó a la policía y los oficiales respondieron después de escuchar una pelea por teléfono

El comunicado de prensa del Fiscal de Distrito del Condado de Orange declaró que “el 31 de enero de 2022 Geraghty es acusado de disparar un arma al techo durante una discusión mientras la víctima se escondía en un armario”. Dijo que al día siguiente, el 1 de febrero, “llegó a su casa con un arma, y la apuntó en la cara, amenazando con matarla”.

Según el comunicado de prensa, los agentes de policía de Newport Beach respondieron a la casa en cuestión porque “escucharon un forcejeo por teléfono mientras intentaban contactar con la víctima”. Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Newport Beach agregó más información sobre el arresto y explicó que cuando llegaron a la residencia encontraron “una situación de emergencia que precisaba la evacuación inmediata de la víctima de la residencia”.

Añadió:

Una vez dentro de la residencia, los agentes de policía se encontraron con un sospechoso masculino armado que amenazaba activamente la vida de la víctima. Los agentes tomaron medidas inmediatas y detuvieron al sospechoso.

El gerente de la ex estrella de Real Housewives le dijo a Page Six que Vargas quedó “conmocionada” por la “experiencia traumática”.