[VIDEO] Christian Nodal sorprende a fanáticos con su nuevo video ¿De cuál canción se trata?

El multi premiado cantautor Christian Nodal, sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nuevo video oficial “Mi Ex”, canción que pertenece a su más reciente producción ‘AYAYAY!’ versión deluxe, la cual debutó en la posición #1 de Regional Mexican Albums de Billboard y recientemente nominada al Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Álbum Ranchero/Mariachi”.

“Mi Ex” una ranchera bailable de la inspiración de Nodal junto al reconocido compositor Edgar Barrera, ha tenido una increíble recepción por parte del público, dado que a su debut como video de audio logró colocarse en tendencia en YouTube en 8 países y ha logrado acumular más de 8 millones de reproducciones globales en todas las plataformas.

Nodal continúa rompiendo barreras alrededor del mundo como un ídolo de la música Regional Mexicana, cuyo gran talento lo ha logrado posicionar como el artista #1 del momento en su género. Christian Nodal, el bandido que seguirá robándote el corazón, orgullosamente Mexicano, nacido en Hermosillo Sonora para el mundo.

‘AYAYAY!’ salió a la luz el pasado 29 de Mayo con 7 temas, lleva más de 480 milllones de streams acumulados, logrando ya la certificación de oro en Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica a sólo pocas semanas de su lanzamiento. Este EP se convirtió en todo un fenómeno de las redes sociales y plataformas de streaming. El entusiasmo de sus fanáticos por esperar la nueva música de su ídolo mantuvo conectados a miles de fans, logrando colocar el video oficial de “Amor Tóxico” en tendencia en más de 16 países.

Sin duda, ‘AYAYAY!’ rompió esquemas logrando también posicionar 7 de sus tracks dentro del top 200 de Spotify Mexico, de los cuales “Se Me Olvidó” tuvo un debut histórico colocando a Christian Nodal como el primer artista regional mexicano en posicionarse dentro del chart global de Spotify.

No se pierdan el video oficial de ‘Mi Ex’ aquí

¿’Mi Ex’ está inspirada en la relación de Nodal con Belinda?

Definitivamente no, pues la pareja de cantantes continuan más enamorados que nunca.

Tanto es el amor, que durante una entrevista en el programa “La saga” que se presenta por You Tube, Christian, confesó que tiene planes de boda para el próximo año, pero que en este 2020 desea comprometerse.

“Me voy a casar con ella… yo creo que para el otro año ya… este año el anillo y para el otro ya nos casamos”, afirmó el intérprete de “No te contaron mal”, quien también habló sobre el tatuaje que se hizo en su torso en honor a su amada, y de cómo se siente al saber que ella también se gravó uno por él.

En entrevistas anteriores Nodal ha dicho que el amor entre ambos nació cuando trabajaron como coaches en el programa “La Voz México”, y en la charla con la periodista Adela Micha, el artista detalló cómo se sentía al ver a Belinda y estar junto a ella.

“Ella me saludaba y a mí me daba mucho nervio, me sentía chiquito, como una hormiguita. Nadie me había fascinado tanto, aparte, como se porta con las demás personas, cuando la conocí dije ‘Es una chulada de persona’”, también indicó que fue a través de una canción que le compuso a Belinda como le declaró su amor.