La intensa vida amorosa de Matthew Perry: ¿Estuvo casado?

La estrella de “Friends”, Matthew Perry, quien murió a los 54 años aparentemente ahogado el 28 de octubre de 2023, nunca estuvo casado. Sin embargo, tuvo varias novias a lo largo de los años y su historial de citas incluye varias actrices destacadas.

Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi aparentemente ahogado después de jugar pickleball. TMZ fue el primero en publicar la historia.

Perry pasó por batallas muy publicitadas contra el abuso de sustancias a lo largo de su vida.

Esto es lo que necesita saber sobre el historial de citas y novias de Matthew Perry:

Matthew Perry rompió su compromiso con Molly Hurwitz en 2021

Según la revista People, Perry rompió su compromiso con la directora literaria Molly Hurwitz en 2021; ella era su prometida desde noviembre de 2020.

“A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas”, dijo Perry en una declaración a People. “Le deseo a Molly lo mejor”.

Había una gran diferencia de edad. La gente informó que Perry tenía entonces 51 años y Hurwitz tenía 29, y dijeron que estaban juntos desde 2018.

Cuando Perry se comprometió con Hurwitz, le dijo a People: “Decidí comprometerme. Por suerte, estaba saliendo con la mujer más grande sobre la faz del planeta en ese momento”.

Perry escribió en su libro que estaba drogado en el momento de la propuesta a Hurwitz, según USA Today.

“Le compré un anillo porque estaba desesperada porque ella me dejaría. No quería estar tan herido y solo durante el Covid”, escribió. “Estaba drogado con 1.800 miligramos de hidrocodona cuando le pedí que se casara conmigo. Incluso había pedido la bendición de su familia. Entonces le propuse matrimonio, tan alto como una cometa. Y sobre una rodilla. Y ella también lo sabía. Y ella dijo si.”

Matthew Perry casi le propone matrimonio a la actriz de ‘Mean Girls’ Lizzy Caplan, pero sus ‘miedos se alzaron como una serpiente’

Perry casi le propone matrimonio a la estrella de “Mean Girls”, Lizzy Caplan, según la revista Hello.

La revista informó que, según sus memorias, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Perry reveló que estaba a “segundos” de proponerle matrimonio a Caplan, quien fue su novia durante seis años.

Se conocieron en su fiesta de cumpleaños número 23 cuando él tenía 36, pero ambos tenían “problemas de intimidad”, informó Hello.

“Para Navidad, pagué una enorme cantidad de dinero para que un artista nos pintara a los dos”, dijo en el libro, según Hello.

“Mi plan era darle el cuadro y luego hacerle la pregunta… bueno, nunca la hice. Le di el regalo y ella quedó muy conmovida y dijo: ‘Matty, mi corazoncito, lo que le estás haciendo a mi corazoncito’, escribió.

“Y llegó el momento, todo lo que tenía que hacer era decir: ‘Cariño, te amo’. ¿Quieres…? Pero no lo dije. Todos mis miedos se alzaron como una serpiente. Inmediatamente entré en el modo Bing de Chandler [improperio]. ‘¡Oye, oye, oye!’ Le dije, para su consternación, ‘¡mira esto!’”

Según Hello, Perry lamentó que podría haber tenido esposa e hijos si hubiera elegido de otra manera, pero Caplan se casó con otra persona.

Matthew Perry una vez salió con la actriz Julia Roberts

Según la revista People, Perry salió con Roberts después de que ella fuera estrella invitada en “Friends”.

Incluso conoció a su familia. “La dejé entrar, tanto en sentido figurado como literal, y comenzó una relación”, escribió el actor, según People. “Ya seríamos pareja cuando comenzamos a filmar el episodio del Super Bowl de Friends”.

Perry terminó la relación después de sólo unos meses, según People.

“Dos meses después, estaba soltero”, escribió Perry. “Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era lo suficientemente; Nunca podría ser suficiente; Estaba destrozado, doblado, no era digno de ser amado”.

Matthew Perry se besó con Valerie Bertinelli

Según sus memorias, Perry dijo que “se besó en secreto” con Bertinelli, pero nunca salieron, informó Life and Style.

Según Entertainment Weekly, Perry escribió en su libro: “Me enamoré perdidamente de Valerie Bertinelli, quien claramente estaba en un matrimonio con problemas. La persona que me gusta estaba aplastante; No sólo estaba fuera de mi alcance, sino que también estaba casada con una de las estrellas de rock más famosas del planeta, Eddie Van Halen”.

Continuó: “A medida que avanzaba la noche, quedó claro que Eddie había disfrutado demasiado de los frutos de la vid, una vez más, y finalmente se desmayó, a menos de tres metros de nosotros, pero aun así. ¡Ésta era mi oportunidad! Si crees que en realidad no tuve ninguna posibilidad, estás equivocado, querido lector: Valerie y yo tuvimos una sesión de besos larga y elaborada”. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado, informó EW.

Matthew Perry tuvo una ‘sesión de besos’ con Gwyneth Paltrow

Según Life and Style, Perry reveló en sus memorias que una vez tuvo una “sesión de besos en un armario” con Paltrow en 1994.

Tricia Fisher y Matthew Perry salieron cuando él tenía 18 años

Perry salió con Tricia Fisher, la media hermana de Carrie Fisher, cuando tenía 18 años, informó People.

“Mi firmeza, al menos en mi convicción de esperar, duró dos meses… Las sesiones de besos que no conducían a ninguna parte empezaban a hiperventilarnos a ambos”, escribió en su libro.

Finalmente se separaron, pero salieron años después. “Años más tarde, Tricia y yo volveríamos a salir, mientras Friends estaba en su apogeo”, escribió Perry en su libro, según People. “Ella no me abandonó, pero viejos temores surgieron y terminé la relación”.

Gabrielle Allan es una productora que salió con Matthew Perry

Según Biography.com, Perry también salió con la productora Gabrielle Allan.

La revista People informó que Perry describió en sus memorias cómo la adicción al alcohol afectó su vida en ese momento.

“El amor por el alcohol se había convertido en el timonel de mi vida, pero no creo que me diera cuenta de cuánto me controlaba hasta una noche en que salía con mi novia de ese momento, Gaby”, escribió, y agregó que ella “Continuaría escribiendo para Veep y muchas otras cosas y sería un amigo de por vida”.

Jamie Tarses era un productor que salió con Matthew Perry

Según Buzzfeed, Tarses era un productor de NBC que pudo haber jugado un papel en conseguirle a Perry el papel en “Friends”.

Más tarde continuaron saliendo, informó People, y agregó que él rompió después de que ella lo ayudó a recuperarse del abuso de sustancias.

“Necesito tiempo para procesar la sobriedad”, escribió Perry, según People. “Para poder compensar adecuadamente a la dulce Jamie por dos años en los que renunció a grandes porciones de su muy ocupada e importante vida siendo básicamente mi enfermera, terminé nuestra relación”.

Rachel Dunn era una estudiante de moda descrita como la ex novia de Matthew Perry

Ella era una estudiante de moda descrita por Perry como “la ex novia de su sueño”, en sus memorias, según el U.S. Sun.

Natasha Wagner

El U.S. Sun informó que Perry salió con la hija de Robert Wagner y Natalie Wood, y la describió como “hermosa, inteligente, cariñosa y sexy”.

Cameron Diaz

Según Life and Style, el libro de Perry también reveló que tuvo un encuentro con Díaz después de que ella y Justin Timberlake rompieron en 2007.

Escribió que estaba “enredado” con Díaz, informó Life and Style.

