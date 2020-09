Victoria Ruffo regresa a las telenovelas: ¿qué personaje interpretará?

Una de las actrices más queridas y emblemáticas de la pantalla, es sin lugar a duda, la famosa mexicana Victoria Ruffo. Y ahora para felicidad de sus fieles admiradores, que siempre la tienen presente, podrán disfrutar nuevamente de su actuación demostrando su gran talento y profesionalismo.

Pero está vez, y como nos tiene acostumbrados la primera actriz, entrando por la puerta grande, se presentará en un maravilloso proyecto actoral llamado “Lu, the power of us” que pinta como todo un exitazo, ya que no solo el tema promete diversión y mucho interés, sino que la puesta en escena se completa con otras dos maravillosas actrices, Marlene Favela y Sofía Castro.

Las tres estrellas, aunque son de diferentes generaciones tienen algo en común que las caracteriza y que las unió para este proyecto, y es la belleza y el cuidado personal que siguen al pie de la letra, además, del gran talento y profesionalismo, ya que el tema de la divertida novela es promover una línea de productos naturales de belleza, “Latin Us Beauty”, cuyo primer adelanto ya se puede disfrutar en el canal de https://www.youtube.com/.

Para las tres actrices este rodaje ha sido una bella experiencia, y además ellas se han complementado muy bien, importante fórmula para obtener un excelente resultado que podremos ver en cada episodio de estas divertidas aventuras de mujeres, según lo dio a conocer People en Español.

En sus cuentas de Instagram las actrices subieron una imagen que deja ver la gran camaradería que hay entre ellas, ya que se ven muy cómodas, atentas y alegres, compartiendo en una conversación que parece muy amena.

Para Marlene Favela, por ejemplo, este proyecto ha sido de lo mejor, porque sus dos pasiones se encuentran concentradas aquí, el universo de la moda y belleza y el mundo de la actuación, en el cual regresa nuevamente, la actriz dio su punto de vista al respecto.

“Nuestro proyecto es una locura y ha sido una bendición estar con un equipo tan maravilloso desde el primer día 🌱. Sigan a @latinusbeautyofficial para que se enteren de todos los detalles. 🌙 💗 #LatinUsBeauty #HairIsMood2”, escribió Favela en su cuenta de Instagram.

Los comentarios de los seguidores de Victoria, Marlene y Sofía no se hicieron esperar: “Que hermosas”, “Una bomba con estas tres luminarias, no me voy a perder ni un capítulo”, “un tema refrescante en medio de está pandemia, para vernos siempre lindas”, fueron solo algunos de los mensajes de los fans.

Sigue a AhoraMismo en Instagram