Vicente Fernández hospitalizado de urgencia: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud?

El mundo del espectáculo se encuentra a la expectativa por la salud del cantante ranchero Don Vicente Fernández quien fue ingresado a un Centro Hospitalario de emergencia en la ciudad de Guadalajara, México, por posible infección en sus vías urinarias, informó su hijo Gerardo Fernández.

Según reportó TV Notas, a través de un informante, se supo que el “charro de Huentitán”, en la noche del martes a amanecer miércoles, el artista pasó una muy mala noche, con malestar general en su cuerpo y temperatura alta, razón por la cual Cuquita Abarca, su esposa, les informó a sus hijos de la situación, y procedieron a internarlo.

Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia. El cantante mexicano presentó fiebre, dolor corporal y malestares estomacales. Este es el reporte de uno de sus hijos https://t.co/K1LC4h6yZp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 8, 2021

Se sabe que el intérprete de “Mujeres Divinas”, de 81 años de edad , fue llevado al hospital en silla de ruedas, y que se procedió de inmediato a realizarse una prueba del virus Covid-19 para descartar que se tratara de esta infección, estudios de los que todavía no se conoce su resultado.

Dicha información fue corroborada por el periodista Gil Barrera, editor de TVyNovelas, quien en su cuenta de Twitter informó cerca de las 16:00 horas de este miércoles: “Reportan que el querido Vicente Fernández se encuentra en un hospital de Guadalajara para una revisión de rutina y que no hay motivo para alarmarse”.

Reportan que el querido #VicenteFernández se encuentra en un hospital de Guadalajara para una revisión de rutina y que no hay motivo para alarmarse. — Gil BArrera (@GILBArrera) July 7, 2021

De igual manera, en una entrevista corta concedida a los medios de comunicación, su hijo Gerardo afirmó que su padre se encontraba bien de salud, y descartó que padeciera Covid-19. ”Está todo bien, nada más vino a una revisión de una infección de vías urinarias. No sé cuándo vaya a salir, pero está bien”, dijo afuera del hospital privado.

Sin embargo, cerca de las 18:00 horas, comenzó a circular en las redes sociales, los rumores de que lo que realmente estaba padeciendo el cantante azteca era una gastroenteritis con una fuerte diarrea.

La cuenta de Gil Barrera director de TVyNovelas dio una actualización afirmando en un tuit que Fernández pasará la noche en dicho nosocomio: “Vicente Fernández se quedará en el hospital pues aún no pueden controlarle síntomas de gastroenteritis. Ingresó ayer por la noche”.

Actualización:#VicenteFernández se quedará en el hospital pues aún no pueden controlarle síntomas de gastroenteritis. Ingresó ayer por la noche. — Gil BArrera (@GILBArrera) July 7, 2021

Entre tanto, según medios locales, Don Vicente y su hijo Vicente Jr. fueron vistos cuando ingresaban al área de radiología del centro hospitalario Country 2000, con el fin de realizar estudios más exhaustivos y a profundidad sobre las condiciones de salud del interprete.

Vicente Fernández está hospitalizado en México por dolores corporales y gastroenteritis https://t.co/HAkSY2PB2q — Revista Semana (@RevistaSemana) July 8, 2021

Polémica por vacuna Covid-19 a “Chente”

Se recuerda que a principio de año Vicente fue acusado de recibir la vacuna contra el Covid-19. Hecho que fue negado rotundamente por su hijo Vicente Fernández Jr.: “Es una ridiculez, es estúpido ese comentario. Está hecho sin ninguna base. Si se hubiera pedido un favor tan grande o recurrido a alguna influencia, de una vez se hubiera vacunado toda la familia, y antes que mis hermanos, que son más chicos que yo, mi padre hubiera pensado primero en mi madre, que tiene 75 años. Al igual que todo mundo, los Fernández también nos queremos vacunar, pero lo haremos en tiempo y forma”, informó en su momento MDZOL.

Esta fue la respuesta de la Dinastía Fernández luego de que Pepillo Origel comunicara en su canal de YouTube que de muy buena fuente se había enterado de que don Vicente Fernández, “Don Chente”, ya había recibido la vacuna contra el coronavirus, y que además no fue el único afortunado, pues incluso Alejandro Fernández, El Potrillo, y Gerardo Fernández (otro de los hijos del cantante) habían sido vacunados también.

Cuestionó el presentador a los Fernández: ¿Acaso utilizaron sus palancas? ¿Recibieron la vacuna por ser famosos? Y es que la aplicación de las vacunas en México está distribuida por etapas, dándole prioridad por el momento a los trabajadores de salud que luchan contra el Covid-19. “¿Quién creen que ya se vacunó? Ya recibieron la vacuna don Vicente Fernández, (Alejandro) “el Potrillo” y hasta a Gerardo… a los tres Fernández ya les pusieron la vacuna, no sé si a doña Cuquita también”, indicó Pepillo Origel.

Como era de esperarse, la confesión del conductor de espectáculos generó indignación, pues condenaron que de ser cierto se debe a los privilegios que tienen algunos famosos.

“Perdón, pero que coraje que estos personajes ya recibieron la vacuna, mientras que los pasantes de medicina no”, “Ósea que los Fernández compraron la vacuna que es para médicos y enfermeras. ¡Cómo siempre el dinero manda”, “Y dicen que no hay corrupción!”, “Así que los Fernández ya se vacunaron, que fregaderas, lo que es tener dinero e influencias porque todavía no les tocaba”, se lee en las reacciones de dicho video.









Pepillo Origel afirma que familia Fernández recibió vacuna COVID-19 | Sale el Sol Pepillo Origel afirma que familia Fernández recibió vacuna COVID-19, ¿será cierto? Hasta el momento la dinastía no se ha pronunciado al respecto. #PájarosEnElAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en las redes de Sale el Sol Facebook: bit.ly/2mJSv1f Twitter:… 2021-01-08T15:27:52Z

Finalmente, se especula de que el cantante mexicano podría ser dado de alta este jueves 8 de julio.

