Vicente Fernandez está consciente y dependiente de ventilación

A través de la cuenta de Instragram @_vicentefdez, la familia de Vicente Fernández difundió un comunicado médico para informar cómo ha evolucionado la salud del ídolo mexicano.

En la publicación, se detalla que el cantante “se encuentra estable, en estado despierto, consciente, con interacción con su familia al momento de su visita. Muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectó sus nervios periféricos”.

En la información se revela que, por el tipo de enfermedad y secuela presentados hasta el momento, se ha mantenido en un estado estacionario, con una progresión lenta. “Su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, mismo que ha limitado su calidad de vida y ahora dependiente de manera continua de cuidados especializados de salud”.

El post generó miles de comentarios de aliento de sus seguidores, quienes enviaron toda su energía para su pronta recuperación.



La situación de salud del reconocido artista, ha generado muestras de cariño no solo de sus seguidores, sino también de su familia. En una reciente publicación desde su cuenta de instagram @alexoficial, su hijo Alejandro Fernández subió una imagen donde se le ve muy feliz junto a su padre en El Paseo de la Fama, en Los Ángeles, CA. La imagen va acompañada de sentidas palabras por parte de El Potro. “Siempre en mis pensamientos y mis oraciones, échale ganas jefe, todos te extrañamos. No sabes qué gusto me dio ver esta foto! Te amo y mucho ánimo, vas muy bien”.



Alejandro Fernández extraña a su padre

Vicente Fernández fue hospitalizado en agosto pasado tras sufrir una caída en su vivienda en México. Hace unas semanas su familia informó que el cantante sufre de Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad en la cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios, lo que puede provocar debilidad y parálisis de las extremidades.

“Afortunadamente fue detectado muy a tiempo. Ya tiene tratamiento y va a ser un tratamiento, como dijeron los doctores, con una respuesta lenta”, señaló en su momento Vicente Fernández Jr. durante una entrevista con el programa Despierta América de Univisión.