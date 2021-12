Vicente Fernández: revive diez de sus exitosas canciones

Con el último aliento de vida, se llevó este domingo 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández una de las voces románticas y rancheras más afamadas de todos los tiempos. El cantante de rancheras tenía 81 años de edad.

Solo quedará para la posteridad un repertorio musical que siempre acompañará cada reunión, cada sentimiento, cada relación o cada despecho.

Sus grandes temas viajarán en el tiempo, y su nombre aparecerá como tema de conversa para exaltarle y reconocerle su exquisitez para interpretar las letras del alma.

El señor Vicente Fernández, partió de este mundo, pero sus canciones serán entonadas para siempre.

Aquí hay un listado de algunos de sus grandes éxitos musicales

1. La ley del monte

Con esta canción, el ‘Charro de Huentitan’ debutó en el cine, en el año de 1971, con la película del mismo nombre.





2. Volver, volver

Uno de los grandes éxitos rancheros que lo llevó al estrellato a lo largo y ancho del mundo entero. Publicado en el año 1972, con este tema conquistó muchos corazones y llegó a batir todos los récords en países como España, Estados Unidos y América Latina. Una canción que le hizo brillar como cantante y con la que empezó a consolidarse como uno de los máximos referentes de este genero musical en México.





3. Estos Celos

Otro de los grandes éxitos que compuesto por Joan Sebastián y grabado e interpretado por Vicente Fernández hizo que llegara a lo más alto de las listas de varios países. Fue el primer single del trabajo discográfico “Para siempre” obteniendo varios premios ¡Qué malos son los celos y cuánto daño hacen!





4. Sublime mujer

Canción dedicada a las mujeres, incluida en álbumes como “Historia de un ídolo Vol. II” o “Entre el amor y yo” y que dice: “Pero que voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer”.

Una vez más, una interpretación magnífica la de Don Chente.





5. Para siempre

Tema incluido el trabajo discográfico que lleva el mismo nombre y publicado en el año 2007. Una magistral interpretación que hace que sea una de las joyas de este gran artista.





6. Acá entre nos

Un Vicente Fernández que interpreta con gran sentimiento este tema, en el que desea lo mejor a una pareja, y que empieza con: “Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas”.





7. Qué bonito amor

Una interpretación magnífica y muy sentida que llega a lo más hondo del alma y con la que nos muestra una vez más su lado romántico. Incluida en el disco que lleva el mismo nombre y que fue publicado a principios del año 2012.





8. Que Dios te perdone

Tema incluido en su disco homónimo “Vicente Fernández” y “En la muerte de un gallero” y en el que nuevamente su vibrante voz unido al sensibilidad que desprende hace que nos llegue a lo más hondo.





9. Hoy

Su más reciente trabajo y por el que estuvo nominado a los Premios Grammy latinos de este año 2021 y fue el gran ganador. Una vez más con una interpretación muy cuidada nos muestra que, como dice una de sus canciones, sigue siendo “El Rey” de la ranchera y de la canción mexicana.





10. La derrota

Una canción compuesta nuevamente por Joan Sebastian y que Vicente Fernández al son de la música supo cómo hacer para hacernos sentir esa sensación en el corazón. ¡Ay cómo duele la derrota!





Una ñapa: “Por tu maldito amor”

Una canción que da título a uno de sus álbumes discográficos, publicado a principios de la década de los 90′ y que le reportó también muchas alegrías, ya que una vez más, se colocó entre los puestos más altos. Además es un tema dirigido a su anterior director artístico que se deshizo de su vida por una desengaño amoroso.





