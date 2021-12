¿De qué murió Vicente Fernández?

A escasos días del lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, los familiares del cantante mexicano dieron a conocer su causa de muerte.

“El Charro de Huentitán” falleció el pasado 12 de diciembre en un centro de salud de la ciudad de Guadalajara en México, tal y como lo informó anteriormente Ahora Mismo.

De acuerdo con declaraciones de Alejandra Fernández, hija de Vicente Fernández, la estrella de música mexicana murió como consecuencia del síndrome de Guillain-Barré que le fue diagnosticado hace unos meses.

El sitio web Medline Plus reveló que el Síndrome de Guillain-Barré es un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo (sistema inmunitario) ataca parte del sistema nervioso periférico por error.

Medline Plus también destacó que se cree que el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmunitario. En un trastorno inmunitario, el sistema inmunitario del cuerpo se ataca a sí mismo por error.

La familia de Vicente Fernández confirmó la muerte del cantante con un comunicado en redes sociales

En medio de las celebraciones del Día de la Virgen de Guadalupe, la familia Fernández tomó por sorpresa a todo el pueblo mexicano al confirmar la desafortunadamente muerte del cantante Vicente Fernández, uno de los más grandes representantes de la música ranchera.

“En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, fue el comunicado de la familia Fernández en la cuenta oficial en Instagram de Vicente Fernández.

La publicación en Instagram ha alcanzado más de 1.9 millones de “Likes” y alrededor de 69 mil usuarios han comentado para lamentar el deceso del intérprete mexicano.

Los hijos de Vicente Fernández lamentaron su muerte en redes sociales

Alejandro Fernández y Vicente Fernández Jr. se despidieron de su afamado padre con emotivos mensajes en la plataforma de Instagram.

Por su parte, Gerardo Fernández y Alejandra Fernández son los únicos hijos del cantante mexicano que no poseen redes sociales, por lo que no hicieron público el sentimiento de tristeza que los embarga en estos momentos.

“Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo pa ♥️ Pd. Enséñales cómo armar un buen palenque allá arriba pa festejar tu llegada. Buen viaje, mi querido viejo”, fue el mensaje de Alejandro Fernández en su perfil en Instagram.

“Gracias por todo y por tanto! 🌹 @_vicentefdez”, manifestó Vicente Fernández Jr. en su cuenta oficial en Instagram.

“Mi tata, gracias por haber sido la persona que fuiste y por el amor y luz que proyectabas. Por tu sentido del humor y carácter único que se que cargó en las venas, por las historias repetidas, por los cantos, los abrazos y todas las risas. Por tus bromas y enseñanzas, por tus regaños y besos. Sé que te fuiste como el más grande, nos dejaste muy claro que para tener lo que quieres tienes que luchar por ello y tú te fuiste como un guerrero que luchó por todo hasta por tu vida hasta el final. Por eso y por muchas cosas más sabes que te admiro y te amo 🎶 con tooodooo mi amooor. 🎶Gracias tata me vas a hacer mucha mucha falta”, escribió Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández.

“Esta es la ultima foto que tengo contigo tata… Estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… No tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mi… Te amo como no te imaginas… Siempre te voy a extrañar… Ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP”, puntualizó Álex Fernández, hijo de Alejandro Fernández.