Verónica Toussaint: ¿Qué tipo de cáncer tenía la actriz?

Hace poco más de una semana el mundo del espectáculo se estremeció con la triste noticia del fallecimiento de la conductora y actriz mexicana Verónica Toussaint, a raíz de un cáncer de mama que padecía desde el año 2021.

El diagnostico de la fatal enfermedad la recibió Verónica en el año 2020, cuando tenía 44 años de edad, momento desde el cual la bella mujer se sometió a los distintos tratamientos para erradicar la enfermedad- Sin embargo desde el 2022 reapareció de una manera más agresiva, acabando finalmente con su vida el pasado 16 de mayo de 2024.

Diagnóstico: Cáncer triple negativo de mama

https://x.com/RenaSuspendido/status/1791486349347897802

Según explicó el medico ginecólogo oncólogo Miguel Ángel López, en el programa matutino “Sale el sol”, el tipo de cáncer con el que batalló Verónica Toussaint por más de tres años es un tipo de cáncer muy agresivo y poco común.

“Hay diferentes tipos de cáncer de mama, el cáncer que Verónica presentó es uno poco común, se estima que es el 17% de los cánceres, es el triple negativo, y todos los médicos cuando nos enfrentamos a un triple negativo, nos alertamos porque son tumores que son más agresivos, tienen un comportamiento biológico diferente al resto de los tumores, sabes que te vas a enfrentar a una enfermedad más agresiva”, dijo el médico.

“Ese tipo de cáncer trae, además del comportamiento agresivo, mutaciones genéticas, lo que lo hace más difícil de erradicar, y aquí lo importante es la detección temprana y entender que no todos los tipos de cánceres de mama se tratan igual, no a todos se les da la misma quimioterapia, no a todos se les da la misma cirugía”, añadió López.

De acuerdo con el especialista, el diagnóstico de este tipo de cáncer se logra a través de un estudio de imagen, una revisión clínica y una biopsia, “con esto nosotros podemos saber a qué nos vamos a enfrentar”, enfatizó el médico.

También, el médico internista e influencer Octavio Arroyo, conocido popularmente como Mr. Doctor, se refirió al caso de Verónica, explicando que este tipo de cáncer es más común en personas jóvenes, recordó que Verónica había sido diagnosticada con cáncer de apéndice cuando tan solo tenía 20 años, según Milenio.

Mr. doctor dijo que las células malignas del TNBC, hacen metástasis rápidamente, propagándose a otros órganos principalmente a los ganglios y de ahí a los huesos, al pulmón e incluso al cerebro.

https://x.com/QueImportaTV/status/1791749522193871088

De acuerdo con InfoBae, el Dr. Arroyo también abordó el tema de la cirugía que se realizó la actriz tras las quimioterapias. “Dan las quimioterapias, lo hacen pequeño (el tumor) y toman la decisión junto con su oncólogo de no quitar la mama, de solamente quitar el tumor, desconozco qué habrán visto para decidir no quitarla”.

Mr. Doctor narró la vez que asistió a ¡Qué chulada! y fue precisamente el día que Verónica Toussaint dejó de presentarse en el programa de televisión. El influencer comentó que cuando él preguntó por Verónica, fue callado por los conductores y fue entonces que alguien le dijo que el cáncer le había regresado.

“Me dijeron, le regresó el cáncer. (…) Puede haber ocurrido que a pesar de que hayan quitado todos los ganglios, porque en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante dice que le quitaron 16 ganglios. Puede que haya existido un ganglio que se haya quedado y que no lo hayan visto… O que a nivel microscópico exista el cáncer que siga creciendo, y más que regrese, haya crecido más”.

Arroyo indicó que en los casos en general de este tipo de cáncer, la causa principal de muerte son las infecciones. “Cuando el cáncer ya está muy avanzado se complican con infecciones, neumonías e infecciones de vías urinarias”, detalló el médico.

“Otra causa que lleva al deceso son problemas de coagulación, por todas las sustancias que se liberan hacen que la sangre se vuelva más espesa. “Esto propicia a que se formen más coágulos y entonces puede haber tromboembolias pulmonares. Porque como tal de cáncer no muere alguien”, finalizó según Revista Clase.

