¿Cuándo empieza el verano 2024?

Se acerca la temporada de vacaciones, sol arena, playa, y mucha, mucha felicidad. El verano en Estados Unidos y en todo el hemisferio norte podrá vivirse a partir del día jueves 20 de junio, exactamente a las 4:51 p.m. EST, cuando suceda el Solsticio de Verano.

Esta calurosa temporada de 93 días, 15 horas y 52 minutos, según datos del sitio Time and Date, llegará a su fin entre el 21 y el 23 de septiembre, de acuerdo con UnoTV.

¿Qué es el solsticio de verano?

Según El Tiempo, el solsticio de verano es un evento astronómico con el cual se marca el comienzo del verano en el hemisferio norte. Esto sucede cuando uno de los polos de la Tierra está en su máxima inclinación hacia el Sol, lo que tiene como resultado una característica muy peculiar: el día más largo del año y la noche más corta en términos de horas de luz solar, señala la UNAM.

Durante el solsticio de verano, el astro solar alcanza su punto más alto en el cielo al mediodía en el hemisferio norte. Históricamente en el hemisferio norte, el solsticio de verano suele ocurrir entre el 20 y el 22 de junio. En este día, el Trópico de Cáncer está directamente alineado con el Sol, lo que quiere decir que el astro se encuentra directamente sobre este trópico al mediodía.

¿Cómo saber que ya llegó el verano?

De acuerdo con National Geographic, hay dos maneras para saber cuándo empieza el verano:

• El comienzo astronómico de la estación

• El inicio meteorológico de una temporada en el año

La primera tiene que ver con la posición de la Tierra respecto de su órbita alrededor del Sol. Farmer’s Almanac, lo explica si:

“El comienzo de cada estación está marcado por un solsticio (para invierno y verano) o un equinoccio (para primavera y otoño)”. El solsticio ocurre cuando el Sol alcanza el punto más al sur. Un equinoccio, por su parte, sucede cuando el Sol pasa sobre el ecuador de la Tierra, por lo que el día dura lo mismo que la noche.

¿Hay qué cambiar de horario?

La respuesta es no. A lo largo del año se realizan dos cambios de horario para aprovechar mejor la luz del día. No obstante, el Daylight Saving, mejor conocido como horario de verano en español, entró en vigor desde el pasado 10 de marzo, por lo que el cambio de estación no es sinónimo de cambio de horario. La próxima modificación en el reloj se realizará hasta el primer domingo de noviembre, específicamente el día 3, que será cuando dé inicio oficial el horario de invierno, según AS.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos durante el verano?

En Estados Unidos el verano es caluroso, las temperaturas varían entre los 20 °C y los 30 °C; otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay mucha humedad, por lo que el calor se siente con más fuerza, claro, todo depende de la ciudad en la que se esté.

Las ciudades que se encuentran al norte del país, como Chicago, Detroit o Nueva York, entre otras, suelen tener una temperatura entre los 30 °C y los 32 °C con noches frescas. Por su parte, las que están al sur del país, como Dallas, Miami o Houston, registran temperaturas de 38 °C en adelante, según El Universo.

¿Qué hacer en el verano?

Según La Noticia, en la estación del verano, los Estados Unidos ofrecen sitios maravillosos para explorar como son los parques nacionales. En ellos se pueden realizar campamentos, caminatas, y picnics, entre otras cosas.

También hay que aprovechar que el país está bañado por dos mares con unas hermosas playas a donde se puede ir de baño, de prácticas deportivas o simplemente para tomar el sol.

Los festivales, música y mercados al aire libre también son una oferta turística de la época, pero si se queda en casa una barbacoa y piscina en el patio trasero también serán una opción.

No importa en donde se este, el verano es para disfrutarlo al máximo.

