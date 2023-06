Verano 2023: ¿Cuáles son los colores para este año?

A partir del 21 de junio de 2023, oficialmente el verano comenzó y la ropa que luciremos será más ligera, y sensual para que todo el calor y los rayos del sol destaquen nuestra belleza y acaricien ese cuerpo que estuvo esperando por la más añorada y divertida época del año.

Para que en este verano estemos en sintonía con la tendencia y los tonos de moda, te dejamos un listado de los colores que no pueden faltar en el outfit del verano 2023.

Los colores para usar este verano 2023

El rosa en todas sus versiones

De acuerdo con Vogue, posicionado como el color del año, especialmente en el tono ‘Crystal Rose’ y el ‘Pink Cosmos’, la firma Valentino ha hecho gala de esta oleada rosa. Femenino y atrevido, el Pink del Barbicore, inspirado en la famosa muñeca de Mattel, seguirá estando presente en todos los escenarios del mundo.

El Verde Neón

Si hay un color que veremos a lo largo de toda la temporada veraniega será el verde neón o también llamado ácido. Es un color que proviene del mundo digital y que brinda una sensación de juventud, y al mismo tiempo artificialidad. Diferentes firmas de moda lo incluyeron en algunas prendas, accesorios y hasta en propuestas monocromáticas. De acuerdo con Vogue, el verde será un color que nos acompañará a lo largo de todo 2023, y se podrá ver en diferentes tonalidades.

Azul eléctrico

Brillante y vibrante, es una tonalidad de elegancia, porte y modernidad. Según The Objective, esta temporada lo vimos en los desfiles de Alexander McQueen y Valentino, y nos inspira los looks de streetstyle para próximos looks de verano (aunque es un color atemporal).

Se puede vestir en un total look de pies a cabeza, incluyendo la cartera o bolso, o puede ser combinado con otros colores para darle diversión al atuendo; un color naranja que también marca la pauta este 2023 le hace un contraste muy bello y llamativo.

Lila

El Very Peri fue el color del año de Pantone en 2022 y estuvo muy presente en colecciones de alta costura como la de Valentino. En estos meses más cálidos nos despojamos de los tonos más subidos de morado y apostamos por el lila que le da un toque más dulce e inocente al look en contraposición con las variantes más oscuras, según Trendencias.

Colores metalizados

Siempre presentes, principalmente en accesorios, este verano los veremos destacarse dentro del propio vestuario. En pantalones, en vaqueros tipo cargo, faldas, crop tops y otras prendas, veremos esta gran tendencia. De acuerdo con Lookiero, se recomienda mantener la calma cuando se trata de combinar colores metálicos, ya que ya son lo suficientemente llamativos como para llamar la atención por si solos. Combínalos con colores neutros como el blanco y el negro. ¿Eres de las valientes? Usa el mismo tono de la pieza metalizada pero en color sólido.

Color blanco

Pureza, frescura, inocencia, paz, el blanco estará presente en este caluroso verano. Informa Trendencias, que el blanco han llegado con una fuerza inesperada y que prueba de ello son algunos de los looks que se vieron últimamente sobre la alfombra roja, como el de la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, Michelle Yeoh, vestida de Dior.

Rojo

El rojo es un clásico que nunca pasa de moda, y esta temporada está en su máximo esplendor. Las alfombras rojas y los últimos conciertos a nivel mundial lo han viralizado. En el 2023 vimos a Gigi Hadid de Zac Posen en la fiesta de los Oscars, a Zendaya de Valentino en los Emmy, y a Rihanna en el Superbowl con ese look Loewe, según The Objetive.

