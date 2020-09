¿Qué ver en TV? – Domingo 20 de septiembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del gran estreno de “¿Quién es la máscara?”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos” y las películas “The Fast And The Furious”, “The Transporter Refueled” y “The Maze Runner”.

¿Quién es la máscara?

Los domingos en familia regresan a Univision con la transmisión de “¿Quién Es la Máscara?”, el reality más misterioso e impactante de la televisión, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). Después de haber batido récords de audiencia en México, el programa se trasmitirá todos los domingos por Univision en el mismo horario.

El carismático actor y presentador Omar Chaparro conduce la competencia de canto. Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe forman parte del panel estelar de “investigadores”, mientras que la ganadora de “Mira Quién Baila All Stars¨ Kiara Liz presenta el contenido exclusivo del programa.

The Fast And The Furious

La película protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamore de su hermana”.

The Transporter Refueled

La película protagonizada por Ed Skrein, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En los bajos fondos de Francia, Frank Martin (Ed Skrein) es conocido como «Transporter», el mejor conductor y mercenario que se puede comprar con dinero. Frank se rige por tres simples reglas: sin nombres, sin preguntas y sin renegociaciones, y transporta cualquier cosa por el precio adecuado. Hasta que conoce a la misteriosa mujer fatal llamada Anna (Loan Chabanol), que lidera un grupo de mortíferos asaltantes y que no se detendrá ante nada con tal de acabar con una despiadada banda rusa de traficantes humanos. Anna sabe que Frank es el mejor en su trabajo y, para asegurarse su colaboración, mantiene rehén a su padre (Ray Stevenson). Ahora, padre e hijo se verán obligados a trabajar con Anna para llevar a esta peligrosa banda ante la justicia”.

The Maze Runner

La película protagonizada por Dylan O’Brien, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “Año 2024. Cuando el joven Thomas despierta, se encuentra en un ascensor y no recuerda quién es. De pronto, el ascensor se detiene, las puertas se abren y una multitud de chicos lo recibe. Ha llegado al Claro, un lugar rodeado de altísimos muros con dos portones que todas las mañanas se abren y dan paso a un inmenso laberinto. De noche, las puertas se cierran y por el laberinto circulan unas aterradoras criaturas llamadas laceradores. Todo lo que ocurre en el Claro sigue unas pautas: al abrirse las puertas, algunos chicos salen a correr al laberinto para buscar una salida. Una vez al mes, el ascensor sube con un nuevo chico, nunca una chica… hasta ahora. Tras la llegada de Thomas, suena una alarma y el ascensor trae a otra persona. Es una chica, y en la nota que la acompaña pone: “Ella es la última. No llegarán más”. Las cosas en el Claro empiezan a cambiar, y lo único en lo que Thomas puede pensar es en lo mucho que desea ser un corredor.”

