¿Cómo ver “Halo”, la nueva serie de Paramount+?

Basada en el increíblemente popular videojuego del mismo nombre, “Halo”, la serie finalmente se estrenará después de años de preparación el jueves 24 de marzo.

El programa se transmitirá exclusivamente en Paramount+, que puedes ver a través de Amazon Prime o Paramount, los cuales ofrecen una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de ambas opciones:

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver el mismo contenido que se ofrece en Paramount+ a través de Prime Channels. Puede probar Amazon Prime y Paramount+ Channel sin costo con una prueba gratuita aquí:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime Paramount+, puede ver ‘Halo’ en la aplicación Amazon Video, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV. (como un televisor Sony o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Amazon.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción Amazon Prime, solo que verá en las plataformas digitales de Paramount en lugar de Amazon. Esto también viene con una prueba gratuita:

Una vez registrado en Paramount+, puede ver ‘Halo’ en la aplicación Paramount+, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Paramount+.

Halo The Series (2022) | Official Trailer 2 | Paramount+ Dramatizing an epic 26th-century conflict between humanity and an alien threat known as the Covenant, Halo the series will weave deeply drawn personal stories with action, adventure and a richly imagined vision of the future. Nobody can save humanity alone-not even the Master Chief. Meet the heroes who will risk losing everything to come together… 2022-03-14T22:45:09Z

“Halo” es un videojuego de ciencia ficción militar que debutó en 2001. Ha generado muchas secuelas, la más reciente de las cuales es “Halo Infinite”, que se lanzó en diciembre de 2021.

Ahora, las aventuras de Master Chief y Cortana, su compañero de IA, llegan a la pantalla chica con el estreno de la serie de televisión “Halo” en Paramount Plus. Según el comunicado de prensa de Paramount Plus, el juego dramatizará “un conflicto épico del siglo 26 entre la humanidad y una amenaza alienígena conocida como el Pacto”.

Continúa:

“Halo” tejerá historias personales profundamente dibujadas con acción, aventura y una visión ricamente imaginada del futuro. La serie está protagonizada por Pablo Schreiber como el Jefe Maestro, Spartan-117; Natascha McElhone como la Dra. Halsey, la brillante, conflictiva e inescrutable creadora de los supersoldados espartanos; y Jen Taylor como Cortana, la IA más avanzada en la historia humana y potencialmente la clave para la supervivencia de la raza humana.

La descripción del episodio de estreno dice: “En el año 2552, los humanos en el planeta Madrigal han estado luchando por la independencia de la Tierra, pero un encuentro fatal con Alien Covenant complica las cosas. El Jefe Maestro John 117 y sus súper soldados ‘Spartans’ se unen a la lucha. Después de la batalla, Master Chief se dirige a su planeta natal de Reach con un sobreviviente de Madrigal y un objeto misterioso que descubrió en el planeta. Pero una orden controvertida hace que John cuestione su misión y a sí mismo”.

La serie está coprotagonizada por Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy y Danny Sapani. Se renovó para una segunda temporada el 15 de febrero, más de un mes antes de la fecha de estreno de la primera temporada. En la segunda temporada, Davie Wiener se une como showrunner y productor ejecutivo.

“’Halo’ es una gran oportunidad de creación de mundos para Paramount+, y estamos encantados de ofrecer a los fans una segunda temporada antes de que lancemos la serie el próximo mes”, dijo Tanya Giles, directora de programación de Paramount Plus. en una oracion. “’Halo’ brindará un viaje emocionante tanto para los fanáticos del juego como para los no jugadores, ya que une imágenes impresionantes con una mirada más profunda a las historias personales detrás de estos personajes icónicos, todo ambientado en una batalla épica por el futuro de humanidad.”

“‘Halo’ nos lleva a un mundo deslumbrante que creemos cautivará al público tanto con sus imágenes electrizantes como con su narración audaz e impulsada por los personajes”, agregó David Nevins, director de contenido de originales con guión, Paramount Plus, y presidente y director director ejecutivo de Showtime Networks Inc. “Esta recogida de la segunda temporada refleja la confianza que tenemos en el poder de esta serie épica para atraer y atraer a los espectadores. ‘Halo’ ha sido una gran colaboración con Amblin y 343 Industries, y todos estamos agradecidos por la oportunidad de continuar”.

La primera temporada de “Halo” se estrena el jueves 24 de marzo en Paramount Plus.

Esta es la versión original de Heavy.com

