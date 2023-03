Ximena Duque en Univision: ¿Regresa a la TV?

La actriz y empresaria Ximena Duque se ha dedicado al mundo del negocio desde que se fue de Telemundo en enero de 2019. Desde entonces se he enfocado en el negocio pero ella nunca descarto regresar a la TV. “Cuando me preguntan si voy a volver a la televisión, siempre digo que si es con un personaje que de verdad me mueva y amerite salir de mi casa, lo hago feliz”, dijo Ximena a Hola! en 2022. “Siempre he dicho que volver a la pantalla con ustedes dos, sería un sueño”.

Aunque no lo creas, Duque se encontraba el año pasado “en negociaciones” para retomar su carrera en la televisión. Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a nada. “He estado por volver unas cuantas veces, pero la verdad es que para salir de mi casa tiene que haber un buen presupuesto porque ya no estoy para hacer las cosas solo por amor al arte”.

Y este miércoles Ximena estuvo en las instalaciones de Univision. ¿Será que le ofrecieron un buen sueldo para formar parte de un nuevo proyecto? A más de uno le encantaría volver a ver a Ximena regresar a la TV. Pero resulta que ella visitó las instalaciones de Univision para hablar Paulina Sodi en su segmento La voz de la mañana. Ximena llegó acompañada de la doctora Amny Acosta Then para hablar del lanzamiento del programa “Mujer Súper Salutte Feliz”.

Ximena es la embajadora de “Mujer Súper Salutte Feliz”.Ya que se ha destacado por apoyar a miles de mujeres a alcanzar sus metas, ella considera que ser parte de Mujer Salutte es una oportunidad para seguir apoyándolas e impulsándolas a que sean su mejor versión.

Lanzamiento mujer súper salutte feliz 30 días para perder 12 a 15 libras TV nacional 2023-03-30T15:49:31Z

Ximena Duque es una influencer y empresaria feliz

Durante los cinco años que Ximena ha pasado lejos de la pantalla chica. Desde entonces ella se ha dedicado por completo a cuidar de su familia y hacer realidad su sueño de un buen sustento económico. Ella tiene tres hijos: Cristian, Luna y Skye. El año pasado, Ximena fue una de las latinas invitadas a La Casa Blanca para celebrar las pascuas. “Cuando estaba caminando por la Casa Blanca, me pellizcaba para ver si lo que estaba viviendo era una realidad porque, como inmigrante, uno viene a este país con tantos sueños, con tantas ilusiones, en busca de ese sueño americano. Estar ahí con mi familia, con mis tesoros que son lo más importante de mi vida, era como un sueño“, dijo en exclusiva para Hola!.