William Valdés desea regresar a Despierta América: ¿Por qué en Telemundo no lo quieren?

Hace unos seis años el presentador y actor cubano William Valdés perdió su trabajo soñado. En junio de 2017, William fue despedido de Despierta América. Él mismo reveló que fue despedido por su adicción a las drogas. Desde entonces ha trabajado en varios canales de televisión, estuvo en Hoy, Venga la alegría y Buenos días familia.

Hoy William no está en la televisión. Después de largos seis años, William regreso a las pantallas de Despierta América el pasado mes de mayo para presentar junto a Jessica Rodriguez los nuevos gadgets del verano. Esta invitación de Despierta América, llenó de mucha alegría al presentador cubano. “Hoy fue muy lindo. Gracias @despiertamerica por la invitación al show de hoy, me la pasé increíble. Gracias @jessivaleri por tu calidez, eres una pro y estoy muy orgulloso de ti”, escribió William en sus redes. Abajo puedes ver el segmento de William con Jessica y la colaboradora Julia Alzate.

Ahora en junio, el joven abrió su corazón y le dio una exclusiva a la periodista Mandy Fridmann. En la entrevista William se confiesa con regresar a Despierta América y hasta dice que Telemundo no lo quiere. Abajo está la entrevista hecha para Las Top News.

-¿Sientes que todavía te persigues tú mismo el haber perdido el trabajo de tus sueños? y hablo específicamente de ‘Despierta América’, que fue tu primer sueño cumplido.

William Valdés: Definitivamente sí, te lo puedo responder porque lo he dicho antes, y siento que tengo muy presente ‘Despierta América’, porque fue la primera casa, fue mi primer proyecto, al día de hoy es el proyecto que más me ha hecho aprender, de cómo funciona la industria, de cómo tengo que ser yo como profesional, como persona, cómo tengo que cuidar mi trabajo… Le tengo un agradecimiento muy grande a lo que es la idea de ‘Despierta América’, y a las personas que todavía están trabajando ahí. Para mí son una escuela, y yo siento que mi trabajo ahí no lo he terminado, como que se quedó a medias, se cortó, lo corté, porque es mi responsabilidad, el culpable fui yo, no hay nadie que tenga la culpa de porqué yo ya no estoy ahí, como que me queda todavía mucho por hacer en un proyecto como Despierta.

-Nos remontamos a esos 6 años donde tú sales de ‘Despierta América’, y hoy eres capaz de decir, “Es mi responsabilidad”, pero en ese momento le echaste la culpa a todo el mundo, como a Alan Tacher, Karla Martínez, a Luz María Doria, Adrián Santucho… Todo el mundo cayó en tu no asumir, ¿por qué lo sentiste así, y cómo lo vives hoy con cada una de esas personas con las que fuiste injusto?

William Valdés: Era un chavito, un niño de 23 años, entré a los 19… No sabía qué era ser agradecido, no sabía ver mis bendiciones, simplemente no estaba ahí… Como que entré en una etapa de mi vida que me estaba preguntando yo mismo, ¿qué estoy haciendo?… Tenía como un problema existencial de que ¿por qué estoy aquí?, ¿cuál es mi misión?… En ese momento no la veía, le eché la culpa a todo el mundo, porque como niño inmaduro, obviamente, uno no quiere echarse la culpa a uno… Yo odiaba a Luzma, era mi primera enemiga, y con el tiempo aprendí que ella es mi gran maestra… Nunca nos hemos saltado a la mano Luzma y yo, al principio nos saltamos un poco, después hablé con ella… Siempre nos hemos mensajeado, siempre me ha ayudado con decisiones importantes en mi carrera, como por ejemplo: “Oye, qué crees, ¿me voy a México, no me voy a México?, tengo está oportunidad, ¿la tomo, no la tomo?” … Ha estado ahí de alguna u otra manera. No es mi jefa de trabajo, pero sigue siendo esa jefa de todos.

Luzma era una mano que me estaba guiando en un camino, aunque me regañaba muchísimo, y ahorita extraño los regaños de Luzma porque te llevan a aprender, y no solo de ella, también de muchos jefes que he tenido, y jefas que uno a veces como que dice: “Por qué esta mujer me estará diciendo esto”, pero al final del día tienen un por qué, y eso William no lo veía antes.



William Valdés: Sí, fui injusto y ellos lo saben, y se los dije yo hace 1 año que estuve ‘Despierta América’, delante y detrás de cámaras le pedí perdón por ser tan irresponsable, por ser tan cero profesional con ellos, y eso pasó porque la verdad yo no entendía por qué nos habíamos dejado de hablar, y como que no estaban presentes, pero no funciona así… El William de antes no entendía, lo que entiende hoy, cuando uno sale de un programa de televisión, uno sale de ese círculo donde ya no los ves a diario, no tienen por qué estar ahí… Yo antes no lo entendía, y ahora lo entiendo muy bien.

Por ejemplo, ahora en ‘Venga La Alegría’, me llevo muy bien con todos ellos, nos mandamos unos mensajitos, pero entiendo que no todos los días vamos a hablar, que no van a estar ahí para mí cuando yo lo necesite, porque ya yo estoy fuera de ese círculo, y la industria es así, pasa con novelas, con series, con programas de televisión, con todo, y el William de antes no lo entendía.

¿Sentiste que te abandonaron ‘tus papás’?

William Valdés: Sí, pero la verdad nunca me ha abandonado, y cada vez que he ido a ‘Despierta América’, o he ido a Univision, así a saludar detrás de cámara, siempre han sido súper bonitos conmigo, súper lindos. Alan cada vez que me lo encontraba siempre era “¿Ey, ¿qué tal?, ¿qué estás haciendo?” … El William de antes no entendía muchas cosas de las que entiendo hoy día, esos eran muchos de mis problemas, y mis errores.

-Otro mito de aquella época era si habías entrado a Univision, o a ‘Despierta América’, porque tenías ‘padrino’, y no lo vamos a nombrar porque ya no está vivo… ¿Sí o no?

William Valdés: No, definitivamente, no… Y si fuera cierto lo diría, porque yo también he decidido ser como muy sincero con muchas cosas de mi vida, y la verdad nunca hubo nada, solo le tengo mucho agradecimiento, porque es una de las personas que sí creyó en mí… De las personas que ya no están, la gente empezó a inventar este tema, por otras cosas aquí en Miami… Hubo un periodista, que lo único que dice es exactamente eso, y la verdad no, yo siempre me he respetado, y he respetado mi familia… Yo no voy a hacer algo que no está bien conmigo… Yo nunca voy a conseguir un trabajo por padrinos o por hacerle favores a otras personas…

Yo los trabajos que he conseguido, los he conseguido porque la gente ha decidido creer en mí, y estoy muy agradecido con cada una de esas personas, que la vida me ha puesto en el camino, que me ha puesto de alguna u otra manera en proyectos donde me ha tocado aprender, porque a mí Univision me contrató sin saber absolutamente nada de televisión, y salió un día de otro…

La gente no sale de la nada, hay mucho trabajo detrás de muchas personas, porque no solo conmigo lo he visto, con otros compañeros de la industria, no es que de la nada está en este programa, quién será su padrino, para decirlo de esa manera… Yo estoy en esto desde que tengo 12 años, he hecho teatro en Miami, estuve en Show Business TV, trabaje con Mega, hice ‘El Rostro de la Venganza’, hice ‘Grachi’ con Nickelodeon, hice obras de teatro y microteatro, antes de entrar a Univision, que es una pantalla que es como un millón por hora, pero cada quien tiene su camino, y cada quien ha hecho sus cositas poco a poco. Y yo he sido alguien, que desde los 12 años, está trabajando en lo que es la industria, porque mi primer comercial lo hice con María Antonieta de las Nieves, y yo creo que ahí comenzó mi carrera.

En ‘Despierta América’, por ahí te fuiste masivamente, como bien dices, pero no naciste ahí, eso es verdad.

William Valdés: Yo creo que de alguna manera estaba dentro de la placenta de mi madre todavía, después, cuando entro ‘Despierta América;, y como que ya salgo, y ahí crezco porque obviamente la lupa de ‘Despierta América’ es muy grande… Me duele mucho también, porque eso es lo que se habla en el medio y no está cool, porque desmerita mucho mi trabajo, desmerita mucho a lo que yo he sufrido, lo que yo he hecho, y no está cool que otras personas estén diciendo ese tipo de cosas, sin tener…

¿Te dolía cuando por ahí escuchabas que te decían ‘La Primera Dama’?

William Valdés: Claro, claro que sí porque te lo juro, yo no hice nada, simplemente fui a por las oportunidades, porque cuando entré a Univision, y me enteré que iban a hacer ya ‘Los Premios Juventud’, ¿qué fue lo que hice yo?, le toqué la puerta a Mauro Castillejos, que era el de talento en ese momento, y le dije: “Mauro, yo quiero estar en la alfombra, ponme en la alfombra a hacer algo” … Y Mauro me dijo, “Claro que sí”… En esta industria hay que pedir las cosas, hay que estar, hay que ser valientes, porque no podemos tener miedo, porque tú no sabes en qué momento te va a llegar la oportunidad.

Por ejemplo, yo siempre he dicho que sí a todo, a todas las oportunidades que se me han acercado, nunca he dicho que no, y yo he sido valiente. En ese momento sí me afectaba muchísimo, porque desmerita mucho mi trabajo, desmerita mucho el talento o desmerita mucho la preparación, porque mi preparación ha sido frente a cámaras. Yo te puedo decir, hoy día, que acabo de recibir una carta que me aceptaron en el Miami Dade Collage, y voy a empezar a estudiar periodismo, pero a mí no me tocó esa escuela, a mí me tocó ya estar en el campo de batalla pendientes y aprender un poco… Me falta mucho por aprender todavía, y ha llegado un punto en mi vida, donde digo: “Ok, esto es lo que quiero hacer”… Y sí lo quiero hacer. Pero sí me dolía muchísimo, y me sigue doliendo, la verdad, no te voy a decir que no, cada vez que me dicen: “Ay, es que El Padrino”, sí duele porque la ver yo he trabajado mucho.

¿Qué te hizo click para abandonar aquel William y convertirte en este?

William Valdés: Lo que hizo click fue darme cuenta de las grandes oportunidades que yo había tenido, y que las había perdido. Como que me senté un día, porque no me arrepiento de nada, pero yo me imaginé qué hubiera sido de William si no lo hubieras regado hace 6 años en ‘Despierta América’… Creo que hubieran pasado muchas cosas dentro de la compañía, creo que todavía seguiría yo dentro porque, de alguna otra manera, sí yo percibía el cariño del público, porque cada vez que íbamos a Nueva York, a Los Ángeles, la gente era muy linda conmigo, y siguen siendo muy linda conmigo.

Me impresiono que hoy en día camino en cualquier lado, y me dicen: “tú eres el de ‘Despierta América’”… O sea, tengo como el logo marcado aquí en la frente, que no se me quita, literal, y es que el público de ‘Despierta América’ es un público muy agradecido, porque el programa tiene muy bien su mensaje, es un programa que sabe cuál es su mensaje… Ok perdí esa oportunidad, con todo lo que ha aprendido durante estos 6 años, la próxima oportunidad que tenga, no necesariamente tiene que ser en ‘Despierta América’ vaya, si fuera.

¿Te gustaría volver?



William Valdés: Me gustaría volver, sí me gustaría volver, sí porque creo que mi trabajo ahí como que no lo logré al 100%, y eso ya lo puse como en el futuro… El William de hoy en día dice, tienes que hacer las cosas bien… Después que me empezaron a llegar las oportunidades de Televisa, de ‘Buenos Días Familia’ en Estrella TV, y ahorita recientemente en Azteca… Mi gran problema fue que yo llegaba tarde, que salía en la noche anterior a trabajar, era un desmadre, entonces yo dije: “Más nunca”, yo no voy a dejar de fiestar, porque yo soy cubano, y soy súper fiestero, pero hay que saber cuándo irse de fiesta.

Cuando terminaste tu ciclo con ‘Venga La Alegría’, y te vimos venir a Miami, todos pensamos que entrabas a Telemundo, y que te veríamos en ‘Hoy Día’, o ‘En Casa con Telemundo’, por ejemplo, ¿eso fue mito, existió o tú también creíste que venías a Telemundo?

William Valdés: Puede ser un mito y una realidad, puede ser las 2 cosas… Obviamente mi ex jefa, es la jefa actual ahora en Telemundo, entonces es otra persona que yo admiro, que yo quiero, que me ha dado muchas oportunidades, yo pensé en el que algún momento…

Estas hablando de Sandra Smester…

William Valdés: Sí, así es, que en algún momento iba a pasar algo, y aparte que era muy obvio que al ella irse de Azteca, muchos nos íbamos a quedar sin trabajo, como lo hemos venido viendo durante pues estos 6 meses. Llegué con la ilusión de que: “Ay mira, me van a llamar” … Hubieron muchísimos cambios, muchas oportunidades donde ellos podían haberme metido o ella podía haberme metido, cómo lo puedo decir para que no suene y no me llame por teléfono después (se queda pensando)…

La verdad es que no pasó, yo siempre he sentido que hay algo que pasa en Telemundo, porque sin Sandra o sin Dio (Diógenes Lluberes), o sin la gente que ha trabajado ya conmigo dentro de la empresa, pasa algo más, que yo la verdad no sé qué es, porque yo solamente he hecho una novela que fue en Telemundo estudios, en la otra parte, ‘El Rostro de la Venganza’, nunca ha trabajado en la compañía, nunca he trabajado con las personas que están ahí… Sé que hay mucha gente de Univision, que hoy día están trabajando en la empresa, pero no sé, mi manager, Alejandra Palomera, que la quiero mucho, siempre me ha propuesto para muchos proyectos, para muchos, y nunca me han querido ahí… A mí Telemundo no me quiere, no me quiere ahí, entonces con esta oportunidad de Sandra yo digo: “Ay bueno, pues a lo mejor va a pasar”, es un público también diferente al de Univision, pero es un público hispano, pero no ha pasado, y creo que no va a pasar, y está bien que no pase, está bien.

¿Qué crees?, ¿tú intuyes o sabes o piensas por qué no te quieren en Telemundo, como lo estas diciendo?

William Valdés: La verdad no lo sé, sinceramente no sé, porque yo no he tenido ningún problema con ningún ejecutivo de la empresa, quiero mucho Sandra, quiero mucho a Dio, eran mis jefe en ‘Venga La Alegría’, simplemente yo pensé que al llegar acá, al yo ser de aquí, al que la audiencia sepa que yo soy de acá, que va a ser más fácil para mí introducirme a la pantalla, me iban a dar la oportunidad de trabajar, a lo que hoy en día no ha pasado. Y ojo, te lo quiero decir, porque yo sé que van a ver esta entrevista, yo no tengo en lo absoluto rencor contra Dio o contra Sandra, yo los quiero mucho, la verdad les agradezco mucho todo lo que hicieron por mí en México, porque de alguna u otra manera, ellos fueron los que me catapultaron en México, y quiero que sepan que yo no tengo rencor porque ellos no me pueden meter en la compañía, yo sé que también está fuera de sus manos, todavía no tienen la capacidad o el poder para poder tomar decisiones…

Aquí la burocracia, tanto en Univision como Telemundo o en otra empresa, es totalmente diferente a la de Azteca, donde tú subías un dedo y lo que tú decías, se hacía, porque es otro tipo de industria, es otro tipo de burocracia la que existe allá… Acá a lo mejor es diferente, solo quiero decir, y solo quiero dejarle saber que lo entiendo, que no pasa absolutamente nada, pero que William nunca va a dejar de buscar oportunidades, porque yo tengo una familia que mantener, yo tengo billes que pagar, no me puedo quedar sentado esperando que me respondas un mensaje de WhatsApp o que me llegue esa oportunidad, porque yo tengo que seguir adelante, este tren no puede parar, y no va a parar… No sé, no sé qué está pasando ahí, ojalá saberlo.

