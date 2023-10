¿Por qué Univision sacó a Frida Sofía de Mira Quién Baila?

Univision confirmó que Frida Sofía quedo fuera de Mira Quién Baila: La Revancha. Resulta que la noche del domingo 8 de octubre, Frida no formó parte del musical de la apertura. Los presentadores Mane de la Parra y Chiquinquira Delgado anunciaron que “lamentablemente no se presento y esperan que llegue para el momento de su baile”. Al final, Frida nunca llego a la gala y quedo eliminada automáticamente de la competencia.

¿Qué pasó con Frida Sofía durante los ensayos?

Frida Sofía llegó a la competencia con mucha ilusión y ganas de bailar. Tanto así que durante los ensayos, Frida se habría hecho un esguince, según Las Top News. “Ella fue a parar a emergencia y le habrían mandado a no apoyar el pie. Pero al día siguiente debía presentarse a los ensayos o podría quedar fuera. No podemos decirte si por presión de la producción o por decisión de la influencer, allí estuvo”.

Posible problema con Univision

Cuando Frida Sofía aceptó participar en Mira Quién Baila, ella tenía una cláusula que ella firmó en la que pedía “que no le hicieron preguntas sobre su madre Alejandra Guzmán”. Pero durante una entrevista en Despierta América, Francisca Lachapel le preguntó a Frida sobre la canción que le había compuesto su mamá, con quien se encuentra distanciada.

Frida Sofía sufrió ataques de pánico

Se dice que Frida habría sufrido varios ataques de pánico. Al parecer su ausencia fue porque habría tenido que ver con su batalla de salud mental y por lo cual se encuentra medicada, reporta Las Top News.

Se dice que a Frida la sacaron por presentarse drogada a MQB

El reality Mira Quién Baila es pre grabado. Hace un mes atrás, Javier Ceriani había reportado que a Frida la sacaron de Mira Quién Baila por presentarse drogada al programa. Según el sitio de entretenimiento Chisme No Like, Frida se encontraba encerrada sola en su camerino durante sus ensayos. Cuando se necesitaba que salga de su camerino, ella no respondía. “Se armó tremendo zafarrancho para ingresar en el camerino de Frida y llamaron a paramédicos y policías. Frida se encontraba en estado inconveniente”, reporta Ceriani. “Univision se pego un susto”.

Respuesta de Univision

Univision envió su reacción a Las Top News sobre la salida de Frida Sofía de Mira Quién Baila: “En Univision consideramos a Frida Sofía como parte de la familia de MQB, al igual que al resto de las estrellas participantes en esta edición. En la segunda gala la artista no se presentó a la grabación convirtiéndose así en la primera estrella en dejar la competencia“.