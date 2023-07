¿Humberto Zurita y Stephanie Salas terminarón su romance? ¿Verdad o mentira?

La mañana del jueves nos despertamos con la noticia que el actor Humberto Zurita y Stephanie Salas habían terminado su relación. El periodista Gustavo Aldolfo Infante es quien anunció la noticia en su canal de YouTube. Según Infante los actores terminaron su relación después de diez meses que anunciaron su romance. “Tengo una exclusiva que darles pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (…) Don Humberto Zurita y doña Stephanie Sala terminaron. Ojalá hayan terminado bien, ojalá Stephanie esté bien, ojalá Humberto esté bien”, dijo Infante.

Hasta ahora los actores no han confirmado o desmentido la noticia.

El periodista dice que está información se la dieron personas cercanas a la pareja, sin compartir detalles sobre la razón del rompimiento de la relación amorosa. Hasta ni Humberto o Salas han confirmado su rompimiento.

¿Humberto Zurita y Stephanie Salas terminaron?

Tras el anuncio que Zurita y Salas habrían terminado, nosotros nos pusimos ha investigar y encontramos que ellos viajaron a Argentina. Salas subió una foto sus redes que le tomó Zurita este 26 de julio.

Así es, la pareja viajó a Argentina tras terminar de colaborar juntos en Papito Querido.

La pareja también viajó a Perú, donde estuvieron en el Cusco y luego subieron a Machu Pichu. “Te amo…que gran viaje”, le escribió Zurita el pasado 1 de junio.

Parece que la pareja sigue disfrutando de su amor alrededor del mundo. Hasta que ellos mismos confirmen que en realidad terminaron su romance.

Humberto Zurita y Stephanie Salas anunciaron su relación en diciembre de 2022

El pasado mes de diciembre, Humberto Zurita y Stephanie Salas confirmaron su romance a través de unas fotografías vestidos de cuero -al estilo Matrix- que compartieron con el mundo. En ese entonces Zurita dijo que había pensado en mantener su romance en secreto por respeto a su desaparecida esposa Christian Bach, quien falleció en febrero de 2019. Pero por respeto también a Salas, decidió anunciar su romance con ella.