Muere Talina Fernández a sus 78 años: ¿De qué murió la mamá de Mariana Levy?

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Talina Fernández. La presentadora de televisión falleció a sus 78 años este 28 de junio alrededor de las 4:30 de la tarde. El hijo de la periodista, Coco Levy, fue quien dio a conocer la noticia sobre la hospitalización de la Fernández poco antes que falleciera en el hospital. “Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia”, dijo Coco a los medios, con los ojos llorosos fuera del noscomio.

Coco fue quien confirmó la muerte de su madre. “Tuvo un viaje de amor, nada más pensaba en lo bueno de la gente y así se fue, rodeada de los que la aman, llegaron y están ahí con ella y ya finalmente no tiene dolor y está rodeada de los que la aman”, compartió el hijo de Talina con los medios.

Horas antes, Coco Levy compartió con los medios que su madre se encontraba “crítica” en las últimas horas. “Está en una condición muy crítica. Todavía no se ha ido”, explicaba a los medios con la voz temblorosa. Talina comenzó a notar cierta debilidad hace un mes, y la enfermedad apareció por sorpresa: “Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido. No la esperábamos, no la vimos venir, no supimos como degeneró tanto”.

Los primeros diagnósticos asociaban el problema de falta de vitaminas; y, pronto, los médicos comenzaron a analizar su sangre. El agotamiento se convirtió rápidamente en una “mielosis displásica” (síndrome mielodisplásico) —una alteración que provoca la interrupción en la producción de células sanguíneas—, que más tarde derivó en la leucemia contra la que ha luchado en las últimas semanas. “Hizo que su sangre ya no funcionara. Empezó a tener unos dolores muy terribles, por lo que acabamos en el hospital y, aunque se controlaba el dolor, ya no se pudo. Estamos en momentos muy difíciles, en los últimos momentos”, agregó Coco, informó El País.

Más sobre Talina Fernández

Talina nació en 1944 en Ciudad de México y fue bautizada con el nombre de Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela. Ella era conocida como La dama del buen decir, se destacó por su trabajo en Televisa y fue una de las fundadoras del programa Hoy.

Talina tuvo tres hijos. Una de sus hijas, Mariana Levy, murió en abril de 2005, con 39 años, a causa de un infarto mientras viajaba a un parque de atracciones junto a su familia. Levy tuvo el infarto se produjo después de que unos hombres se acercaran a ella y a su marido con la intención de asaltarlos.

A Talina le sobreviven su hijo Jorge “Coco” Levy y Patricio Levy Fernández y sus hijos; además de sus nietos María, José Emilio y Paula, hijos de Mariana Levy.