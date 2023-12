Silvia Pinal está hospitalizada: ¿Cómo está su salud?

La actriz mexicana Silvia Pinal, de 92 años, se encuentra hospitalizada desde que empezó a sufrir problemas respiratorios este mes de diciembre. “No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, dijo Adolfo Infante, informó Infobae.

Al parecer el susto ya pasó. La actriz de la época de oro se encuentra mejor, según algunos medios. Pinal ya puede respirar sin uso de máquina. “Alejandra Guzmán [fue] a verla, le quitaron la máscara que le ponían para respirar y hoy ya se pudo sentar en un reposet”, reportó la periodista María Luisa Valdez.

No está claro cuando exactamente la actriz fue hospitalizada. Algunos reportan que fue hospitalizada el 21 o el 22 de diciembre, mientras otros dicen que fue el 24 de diciembre. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, desde el 21 de diciembre, Silvia Pinal ha estado bajo supervisión médica, y se estima que podría recibir el alta médica entre el 29 y 30 de diciembre. “No han aparecido fotos de ella en la cena de Navidad, obviamente porque no tuvo cena de Navidad, estuvo hospitalizada en terapia intensiva doña Silvia Pinal”, dijo Infante.

Silvia Pinal fue hospitalizada en Navidad del 2021

Esta es la segunda vez que Silvia Pinal pasa la Navidad hospitalizada por problemas respiratorios. En 2021 fue internada por complicaciones del covid-19, informó Univision.

El año pasado, Pinal también estuvo confinada durante las fiestas de Diciembre, en aquella ocasión porque padecía influenza.

En mayo pasado, llegó al hospital por consecuencias de una infección en las vías urinarias, lo que le provocó un desequilibrio hidroelectrolítico, es decir, alteraciones del contenido de agua o electrolitos en el cuerpo humano, según explicó en su momento el doctor Eduardo de Jesús Haro.

El pasado 8 de julio, la actriz recibió atención médica en su hogar para ajustarle su medicamento.