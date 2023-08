¿Cuál será el sexo del bebé de Francisca Lachapel? [VIDEO]

No cabe duda que la presentadora del matutino “Despierta America”, Francisca Lachapel, se encuentra demasiado entusiasmada por su segundo embarazo, pues ella misma ha decidido compartir con sus seguidores momentos bastante especiales de está etapa por la cual esta atravesando nuevamente la mamá de Gennaro.

Desde que anunció en exclusiva a la revista People en Español, que junto a su esposo Francesco Zampogna e hijo, se encontraban en la dulce espera de un nuevo integrante en la familia, tanto sus compañeros de trabajo como todos los fanáticos de la ganadora de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina 2015, han compartido toda la familia de la dominica.

En esta ocasión la presentadora de televisión, quiso probar algunos metodos caseros para conocer el sexo de su bebé en camino, y por su puesto, dejó ver que está con muchas ganas de saber si tendrá un niño o será una hermanita para Gennaro.

Francisca pruebó “métodos caseros” para saber el sexo de su bebé

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Francisca compartió con sus más de cuatro millones de seguidores, un videoclip en el cual probó algunos métodos caseros, esos que nos dicen las abuelas y mamás, con el fin de adivinar el sexo del bebé.

El primer método que realizó fue el de la famosa cadena, el cual consiste en coger con la mano una cadena y dejarla que se mueva en el aire por si sola. Si la cadena se balancea en circulo será una niña si lo hace de lado a lado el bebé es un niño.

Para este, la cadena que sujetaba Francisca se balanceó de manera recta, por lo cual el primer método apuntó a que sería un niño.

Luego de esto, realizó la prueba de la cuchara y el tenedor. Este consiste en que en poner cada utensilio sobre una silla con un cojín encima para taparlo y si la madre, debe de sentarme encima de algunos de los dos. Si se sienta encima de la cuchara quiere decir que es niña y si lo hace sobre el tenedor es un varón.

Para este, Francisca, en el video, da varias vueltas al rededor de las sillas, y luego se sienta en la silla que tenía la cuchara, lo que significaría que su bebé será una niña.

Para la tercera prueba, la ex reina de belleza, hizo referencia acerca de sus antojos, asegurando que si la madre tiene antojos de comer cosas dulce el bebé es hembra, mientras que si es de comida salada, es un niño.

En el video, ella escogió una barra de chocolate, por lo cual indicó que en su mayoria los antojos han sido dulces, por lo cual sería niña.

Finalmente, Francisca, luciendo un vestido largos en color azul y negro, dejó ver su barriguita, pues las expertas dicen que si es redonda es niña y que si es puntiaguda es un varón. En está ocasión, ella dejó que sus seguidores escogieran la forma de su panza.

Entre los comentarios de sus fans, muchos aseguraron que algunos métodos si son efectivos y hay que creeles.

“😂😂😂😂 a mi me hicieron el del cubierto y cuchara, me senté sobre la cuchara y efectivamente espero una niña 🌸🎀”, escribió una usuaria.

Otra persona escribió: “Siiii funciona, a mi me hicieron el de la cuchara 🥄 y así mismo fue, yo lo he probado casi todos🙈🙈🙈🙈 y siempre me funcionaron”.

“Que bueno Genaro tendrá una hermanita, espero que saque su pelo, es hermoso”, dijo alguien más.

Por ahora, solo habrá que esperar que pase el tiempo para conocer el sexo del bebé, pues la presentadora, aseguró de acuerdo con La Vibra, que apenas tiene 12 semanas y que su bebé nacerá en febrero de 2024.

“Tengo 12 semanas, y es un bebé que nacerá en febrero. Con Gennaro fue natural y voy a tratar de hacerlo igual, espero que sí. Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante”, dijo Lachapel.

LEER MÁS: Dueño de restaurante es asesinado por tres clientes en Canadá