Se dice que Irina Baeva regreso a vivir con Gabriel Soto – VIDEO

Irina Baeva y Gabriel Soto podían haber retomado su relación amorosa. La actriz rusa fue vista entrar al edificio donde vive el actor mexicano. Resulta que hace unos días empezó el rumor que se habían reconciliado. Los medios le hicieron preguntaron directamente a Baeva pero ella guardo silencio sin negar o confirmar nada.

Los rumores empezaron cuando fueron sorprendidos cenando juntos en un elegante restaurante. Ahora ella fue vista entrando al edificio donde vivió junto a Soto. La información compartida por el paparazzi Arturo Gallegos, quien detalló que él con sus propios ojos vio el preciso momento en que la ex Aventurera entró al edificio donde se encuentra el apartamento de Soto. “Llegó a donde vive Gabriel Soto, por lo que les puedo confirmar que ya están viviendo juntos otra vez”, compartió el famoso fotógrafo a través de su canal de YouTube. Abajo puede ver las imágenes.

Play

El paparazzi detalló que el encuentro con Irina Baeva fue tras la venta de garaje que la actriz organizó y de la que Gabriel Soto se encontraba a solo unas cuadras de distancia en una cafetería. “Él pasó en el carro cuando le avisaron que había prensa en el lugar, pero ya no regresó”, compartió Gallegos. Pero eso no es todo. El paparazzi se dio cuenta que Baeva ya no anda sola, ahora va acompañada de guardaespaldas. “Un dato que también me sorprende mucho es que Irina Baeva trae escoltas, y terminó en el hogar que compartió más de tres años con Gabriel Soto, por lo que me atrevo a confirmar que regresaron. Se ve que es una pareja bastante tóxica y que no terminan de terminar”, concluyó.

Reacción del público

Abajo puede ver el video de Arturo Gallego y la nota de Baeva y Soto empieza en 1:24:00

Play

“Irina no es nada sin Gabriel Soto”

“Qué suerte tiene Irina estar junto a ese bombón de Gabriel Soto…porqué ohhh may Wooodd esta super guapote❤ felicidades”

“De verdad que los dos están totalmente perdidos , y ella que poca dignidad , te dejo se acabó el amor , te agarro otra vez uffffff están enfermos los dos, que asco”.