¿Irina Baeva fue infiel a Gabriel Soto con el empresario Víctor González Herrera?

Después de anunciar su ruptura con Gabriel Soto, Irina Baeva está siendo vinculada con un empresario mexicano llamado Víctor González Herrera. Se dice que la actriz rusa pudo haber sido infiel a Gabriel Soto, ya que supuestamente ha estado saliendo con el empresario desde hace varios meses.

Pero según un medio Soto y Baeva habían terminado desde hace más de un año, informa Las Top News. Y que la única razón que aparentaban estar juntos era porque tenían contratos publicitarios. “De manera extraoficial te confirmamos que tenían varios contratos comerciales juntos. Es decir, en ellos debían, supuestamente, verse como una pareja feliz. Una de las campañas era una joyería, otra sería una mueblería, hotelería y hasta unas presentaciones en una cadena de televisión”, informa Mandy Fridmann en Las Top News.

Infidelidad

Lo que quiere decir que Baeva no le fue infiel a Soto. Pero podría ser infidelidad por parte del empresario ya que tiene novia desde hace más de cinco años.

El programa Chisme No Like afirma que Baeva tiene un romance con el empresario mexicano Víctor González Herrera, hijo del empresario Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares y conocido como ‘Dr. Simi’. “Supuesta y alegadamente, Irina Baeva es amante oficial desde hace dos meses del hijo del ‘Dr. Simi’, Víctor González Herrera”, dijo Javier Ceriani durante la transmisión. “Se especula que a Irina no le importa que Víctor González esté casado y tenga hijos, ya que él le está pagando algunos lujos, como vivir en un famoso hotel de la Ciudad de México”.

Víctor González Herrera rompió el silencio sobre su presunta relación con Irina Baeva

“Recientemente me han vinculado con una persona pública con la que NO tengo ningún tipo de relación”, expresó Herrera este miércoles 17 de julio a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Víctor González Herrera manifestó que “desde hace mas de cinco años” se encuentra en una relación y enfocado en sus “proyectos empresariales”, así como en su labor social.