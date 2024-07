¿Por qué sacaron a Irina Baeva de “Aventurera”

Irina Baeva queda fuera de Aventurera en menos de un mes de su estreno. Así es, la actriz rusa ya no le dará vida al personaje de Elena Tejero. El productor Juan Osorio confirmó la noticia antes los medios anunciando cambios en el elenco de la obra, incluyendo a la protagonista.

Televisa Espectáculos hizo el anuncio en sus redes que dice que presentarán a la nueva protagonista el próximo 18 de julio de 2024. “El productor confirmó en exclusiva a Televisa Espectáculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva ‘Aventurera’, mismo día en que estrenará @NicolaPorcella..Y no son las únicas sorpresas que se preparan: el 3 de agosto. Emilio [hijo de Juan Osorio] se presentará junto a La Sonora Santanera”.

Hasta ahora no han dado ninguna clave sobre quien será la nueva Aventurera. Solo confirmó el debut de Nicola Porcella, quien es una personalidad de televisión, actor y ex futbolista peruano, en la obra. Así es, Nicola debutará en la obra musical el próximo 18 de julio.

Después el próximo 3 de agosto veremos una presentación especial de su hijo Emilio Osorio y la Sonora Santanera en Aventurera.

El productor @osoriojua confirmo en exclusiva a #TelevisaEspectaculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva “Aventurera”, mismo día en que estrenará @NicolaPorcella ..Y no son las únicas sorpresas que se preparan: el 3 de agosto @mailomarcos se presentará junto @LaSantaneraMX pic.twitter.com/kmF1sjSAP2

Irina Baeva ha sido fuertemente criticada por su interpretación de Elena Tejero. Hasta la han calificado como “la peor Aventurera” en la historia de la obra de Carmen Salinas.

Cabe mencionar que tras el fallecimiento de Salinas, Juan Osorio tomó a cargo del musical y esta nueva versión sería homenaje a Salinas. Pero todo lo que consiguió fueron las fuertes criticas. Niurka Marcos fue quien ataco muy fuerte al trabajo de Irina Baeva.

Tras el anuncio que Irina queda fuera de Aventurera, Osorio afirmó que su decisión fue por las fuertes criticas realizadas desde los medios de comunicación. “Hay que saber escucharlos a ustedes, como dije al principio cuando llegué”, explicó Osorio la noche del 4 de julio.

También le preguntaron sobre la reacción de Irina, el productor termina la entrevista y se va.

Play

*Irina Baeva* esta cerrada a toda critica negativa aunque diga que no.

*Niurka* solo expreso lo que muchos pensamos, ella no baila y no actua, ¿Cual es la mentira?, ¿Cual es el HATE?

Ahora resulta que decir la VERDAD sobre esta #Aventurera es ser CRUEL pic.twitter.com/7jwxOL4QJa

— 🅝︎🅤︎🅑︎🅘︎🅐︎ (@NubiaArizaga) June 26, 2024