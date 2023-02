Sabine Moussier y su reto actoral al interpretar una villana memorable

Sabine Moussier es una de las grandes villanas de los melodramas y a traves de los años ha dado vida a los personajes más malos y malvados de la pantalla chica y su nuevo reto actoral es en encarnar a Ángela Bulnes de Montero en la nueva telenovela de TelevisaUnivision “Perdona Nuestros Pecados”.

Sabine Moussier es Ángela Bulnes de Montero en “Perdona Nuestros Pecados”

“Perdona Nuestros Pecados” está en su semana de estreno en Univisión de lunes a viernes de 8P/7C y es un melodrama que centra historia en San Juan, un pueblo donde debajo del velo de las buenas costumbres y tradiciones, se esconden pecados como la traición, el egoísmo, el abuso de poder y crímenes que buscan quedar impunes. Asi como el pecado más grande el amor prohibido Elsa Quiroga (Oka Giner), una joven que desafía las reglas impuestas; de carácter rebelde y transgresor y Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), un joven, honesto y noble, pero perseguido por su origen humilde.

Sabine Moussier forma parte de este elenco al lado de las grandes figuras de la televisión al interpretar a la malvada Ángela Bulnes de Montero una mujer completamente inmoral, que no se sabe amar así misma. “ confunde cuando tiene un ‘amor’ y por ese ‘amor’ está dispuesta a dar todo y cuando para eso ella empieza a tener las peores tragedias que puede tener en su vida (…)Ángela es amoral, alcohólica, no sabe amar a sus hijos, es una villana que va agarrando fuerza y cada vez va a ir haciendo más mal a toda su gente querida” comentó Moussier a AhoraMismo cuando hizo una de la descripción de su personaje.

Sabine Moussier también confesó que este personaje es totalmente distinto a lo que ha hecho en su carrera pese a que vuelve a interpretar a una villana. “Lucero cuando me dio este personaje me dijo ’toma esta personaje pero vamos a trabajar juntas y vamos a llorar y sufrir ’ y me la cumplió” confesó Moussier además de asegurar que su personaje de Ángela va a ser memorable por que esta lleno de aspiraciones, miedos, angustias, felicidades y satisfacciones.

Sabine Moussier y su nuevo personaje como villana

Actualmente la actriz Sabine Moussier se encuentra vigente en las pantallas de Univisión con el personaje de Victoriana Peñalver en la telenvoela “Corazón Guerrero” y también con su debut como Ángela Bulnes de Montero en “Perdona Nuestros Pecados”. “ tienen muchas cosas en común por ejemplo Ángela y Victoriana las dos se engañan, ninguna de las dos sabe amar a sus hijos, entonces cuando tienes personajes tan semejantes tienes que encontrarles diferencias yo siempre he dicho ‘hay personajes como tantas personas hay en la vida’ (…) cuando a mi Lucero (productora) me dijo te quiero quiero pero te quiero diferente, me ha costado de verdad”. Comentó Sabine.

Perdona Nuestros Pecados | Estela cachetea a Ángela 2023-02-10T03:12:21Z

Sabine Mousier se encuentra muy agradecida por la oportunidad y nuevo reto actoral que tiene al estar personificando Ángela Bulnes en “Perdona Nuestros Pecados” una mujer con muchos pecados pero el más grande es amar desenfrenadamente envuelta en un apasionado romance con Armando Quiroga quien lo personifica Jorge Salinas. Además de estar al lago de grandes figuras de la televisión como Erika Buenfil y Cesar Évora al mostrarse muy feliz y contenta de estar rodeadas de excelente profesionales y actores reconocidos.