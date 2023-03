Ricardo Montaner se enfurece con Despierta América

Ricardo Montaner no se quedo callado. Este miércoles Despierta América mostró foto y video de un momento familiar del cantante en su segmento !Aquí Primero!. Pero no fueron cualquier momento para el interprete de “tk”. El programa matutino de Univision mostró las primeras imágenes de Eva Luna con su esposo Camilo y su bebé Indigo. Algo que enfureció a Montaner. “No es ético…”, comentó Montaner en la página de Despierta América. Ustedes no son un programa de chismes, o si?”.

Durante el embarazo de Evaluna, la hija de Montaner, lo llevó con un perfil bajo sin dar a conocer detalles del nombre o el sexo. Hasta el momento que nació, ellos decidieron revelar el nombre. La pequeña Indigo nació el pasado 9 de abril. Tras su nacimiento su papá Camilo, a colgado solamente una foto de los pies de su bebé.

Por lo que demuestra que la familia Montaner prefiere mantener a la niña lejos de los reflectores. “Despierta América nosotros Los Montaner, cuidamos a nuestros niñitos del ojo público,solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo meas protegidos posible..gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad ..!”, escribió Montaner entre los comentarios en el video de Despierta América mostrando a la pequeña.

Algunos seguidores apoyaron a la reacción de Montaner. “Unos desubicados totales por mostrar el rostro de una menor de edad SIN el consentimiento de sus tutores. Si sus papás NO publicaron absolutamente NADA sobre su propia hija que les da el derecho de hacerlo ustedes”, comentó un seguidor. Otro añadió: “Yo también quiero a cami y a su familia pero jamás se me ocurriría invadir su intimidad. No es difícil respetar sus deseos, incluso Ricardo quiere que quites este video. Si, todos son figuras públicas pero ahora estamos hablando de un bebé literal. Ustedes son muy raros por estar obsesionados con Indi”

Mientras otro no estuvo de acuerdo con la reacción de Montaner. “Cristiano Ronaldo, el dueño de FB Mark Zuckerberg tuvo a su hija y la mostró sin tanta ridiculez.. y nada le ha pasado..”

Otro seguidor habla del peligro que cualquier persona pueda vivir, aunque no sean famosos. “Lo que no entienden es, que no importa de quién es hijo sino que los artistas mantienen sus vidas privadas por todo el peligro que hay ahora mismo y todos los que venimos a comentar lo sabemos, porque aveces yo misma subo una foto de mi hijo pero le tapó todo el alrededor y hasta el logo del colegio, así que debemos tener más cuidado y pensar que no se trata de que es hijo de este o aquel sino del peligro que trae eso”.