Amiga de Rebecca Jones confirmó la causa de la muerte de la actriz

El pasado miércoles 22 de marzo de 2023, el mundo del entretenimiento conoció la triste noticia del fallecimiento de la famosa actriz mexicana Rebecca Jones Fuentes Berain, mejor conocida como Rebecca Jones, a la edad de los 65 años, luego de que su representante emitiera un comunicado oficial con la noticia.

En el comunicado escribieron:

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES. Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”.

Tras dos días de su partida, poco a poco salen detalles de sus últimos días de vida. En las últimas horas, Ana Celia Urquidi una de las mejores amigas de Rebecca Jones concedió una entrevista a las afueras de la casa funeraria en donde reveló detalles sobre la causa de la muerte de la actriz y sus deseos antes de morir. Cabe resaltar que a su sepelio solo tienen acceso amigos cercanos y Maximiliano Camacho, el hijo de Jones.

Amiga de Rebecca Jones reveló la causa de su muerte

Ana Celia Urquidi, quien es una productora mexicana y una de las mejores amigas Rebecca Jones, en breves palabras a los medios de comunicación a las afueras de la funeraria donde dan el último adiós a la actriz mexicana, reveló detalles de la causa de la muerte de Jones y los detalles de su despedida, tal y como Rebecca dejó establecidos por escrito en caso de morir.

De acuerdo con Urquidi, el estado de salud de Rebecca Jones no era el mejor, confirmando que el deceso de Rebecca Jones se dio por un cáncer que le fue descubierto desde 2017. Pese a esto, la representante de la actriz y su familia no han dado declaraciones al respecto.

Ana Celia dijo que la protagonista de varias telenovelas batalló contra el cáncer y aseguró que Rebecca Jones no estaba de acuerdo en decir que “luchó” contra esta enfermedad, pues le tocó vivir hasta donde “le tocó”.

Urquidi también dijo:

“Todos sabemos que Rebecca hace ya muchos años tenía un cáncer, con el cual no voy a decir otra vez ‘luchó’ porque no le gustaba decir ‘es que yo luché’, no, ella vivió lo que le tocó vivir, vivió hasta donde le tocó. Créanme que ella dijo: ‘Quiero que haya prensa, quiero que vayan vestidos de negro, y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan. Ella siempre lo planeó así, con una gran alegría, con una gran actitud. Dijo: ‘Yo quiero esto, yo quiero esto. No quiero prensa, no quiero funeral (…) a mí no me pobreteen porque yo no soy pobrecita”.

De igual manera, de acuerdo con El Heraldo, Ana Celia Urquidi dijo que Jones logró cumplir con todos sus deseos antes de morir, pues dijo que ambas pasaron un tiempo de calidad el pasado domingo 19 de marzo.

En declaraciones citadas por El Heraldo, Urquidi dijo al programada “La Mesa Caliente” de Telemundo:

“Afortunadamente cumpliendo con Rebecca todos los deseos que ella quiso hasta el último momento. Ella quería estar en su casa, ella no quería estar en un hospital. Ella quería estar rodeada de la gente que más amaba y tenía más cerca. Nos juntamos sus amigos, su hijo Max. Fue un momento muy doloroso, pero fue un que esperábamos de alguna manera Hicimos lo que ella quiso. Estar en su casa, con música, la música que a ella le gustaba, la música que ella eligió. Celebramos el cumpleaños de su hijo Max con ella. Fue muy hermoso porque sus amigos pudimos cantarle las mañanitas a Max con ella ahí. Estuvimos cerca, diciéndole cosas lindas, leyéndole cartas que la gente le había escrito, nosotros mismos le hicimos cartas y las leímos. Comimos juntas, vimos una serie sobre el feminismo y me preguntó si su padre que había muerto de cáncer se había ido cansado y yo le dije que no se fue cansado, se fue bebiendo mezcal y me dijo eso es lo que yo quiero hacer. Me habló de su hijo, hablamos de su trabajo”. Tuvimos un domingo muy lindo, dormimos un rato juntas, fue un momento de calidad que no se puede olvidar”.

Rebecca Jones quería un homenaje

De acuerdo con InfoBae, se conoció que Rebecca Jones quería un funeral íntimo y breve solo para sus seres queridos. Además, Jones quien ya presentía que eran sus últimos días de vida, dejó instrucciones escritas en un correo electrónico, en donde explicó los detalles que deseaba, entre ellos, que los asistentes fueran vestidos de negro y muy elegantes y que no quería presencia de la prensa.

Además, Ana Celia es la encargada de organizar el homenaje póstumo de Rebecca, el cual será en unos días, aunque no han revelado la fecha oficial. Finalmente, de acuerdo con Telemundo, los restos de la actriz fueron cremados.

¿Quién fue Rebecca Jones?

Rebecca Jones Fuentes Berain, reconocida actriz y productora mexicana, nació el 21 de mayo de 1957 en Ciudad de México, hija de padre estadounidense, quien se dedicaba a la pintura y madre mexicana, de profesión de maestra. Rebecca creció en Mexico y pasó toda su infancia en su país natal, pero luego, pasados los años se mudó a California, en donde estudio sus últimos años de escuela para posteriormente estudiar una licenciatura en Arte Dramático en el Orange Coast College.

Finalizada su carrera en Arte Dramático, regresó a México, en donde comenzó su exitosa carrera, obteniendo gran fama y reconocimiento en 1980. Inició en el centro de Capacitación de Actores de Televisa, ahora llamado CEA. De acuerdo con Univisión, Rebecca Jones participó en más de 30 telenovelas como ‘Cuna de lobos’, ‘La vida en el espejo’, ‘Para volver a amar’, ‘Que Te Perdone Dios’, entre otras. Además, hizo parte de la novela ‘Huracán’ junto con quien fue su esposo, su colega Alejandro Camacho.

De igual manera, según Univisión, su carrera artística fue premiada, obteniendo importante reconocimiento como los TVyNovelas, Galardón a los Grandes, Premios Tu Mundo, los Miami Life Award, Ariel, El Heraldo de México y mucho más.

Su lucha contra el cáncer

Rebecca Jones fue una sobreviviente del cáncer de ovario, el cual le fue descubierto en el año 2017 y desde entonces comenzó su batalla y una vez iniciado el tratamiento, después de dos años logró vencer el cáncer en el 2019.

De acuerdo con Milenio, a la actriz le fue detectado esta enfermedad en su ovario izquierdo y tuvo que ser sometida a cuatro quimioterapias y una cirugía. Aunque al principio los médicos no le dieron un diagnóstico alentador, ella tomó toda las fuerzas para salir adelante.

“Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: ‘Híjole, pon tus barbas a remojar, porque a la mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas. Yo defiendo mucho el que no le hagan caso al pronóstico del doctor, ese nada más lo tiene Dios. La palabra cáncer está llena de muchas contradicciones y de muchos mitos alrededor”, dijo en su momento la actriz en una entrevista con ‘Ventaneando’ en 2022.

Luego de esto, Rebecca fue vista en público en algunos eventos, algunas veces sin cabello y utilizando pelucas para sus producciones en televisión.

