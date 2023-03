¿Cuál fue la causa de muerte de Rebecca Jones?

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer la desafortunada muerte de la primera actriz mexicana Rebecca Jones. La intérprete de 65 años de edad falleció en Ciudad de México durante horas de la madrugada del miércoles 22 de marzo.

La causa de la muerte de Jones sigue siendo desconocida hasta la redacción de este artículo. Sin embargo, su relacionista pública, Danna Vázquez, se refirió al tema en una reciente entrevista con el programa de televisión mexicano “Sale el Sol”.

“La verdad, no quisiera hablar de esto porque es algo que ni siquiera yo médicamente entiendo, lo único que puedo decir es que se fue tranquila, en paz y sin dolor”, mencionó Vázquez en la entrevista telefónica.

De acuerdo con información reseñada por “Sale el Sol”, uno de los últimos deseos de Rebecca Jones es que su funeral se celebrara de manera privada.

“No va a haber velorio ni nada de eso, ella así lo pidió. Más adelante, en una semana o en dos, se le realizará un homenaje en la manera en la que ella quería que se le hiciera”, confirmó Danna Vázquez, relacionista pública de Jones.

En cuanto al homenaje conmemorativo a Jones, Vázquez mencionó en su entrevista con el programa ‘Sale el Sol’: “La verdad es que no podría darte un adelanto en cuanto a los detalles, todavía lo tenemos que preparar. Hasta que no lo tengamos listo, yo no sabría decirte que las cosas van a pasar tal cual”.

Esto es lo que necesitas saber:

La muerte de Rebecca Jones fue dada a conocer por su agencia de relaciones públicas

Durante horas de la mañana del miércoles 22 de marzo, la industria del entretenimiento de habla hispana se estremeció con la desafortunada noticia del fallecimiento de la actriz Rebecca Jones.

La noticia del deceso de Jones fue confirmada a través de la plataforma de Instagram por su agencia de relaciones públicas en México, encabezada por Danna Vázquez.

“Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebecca Anne Jones Fuentes (21 de mayo 1957 – 22 de marzo 2023. Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida”, mencionó el comunicado de prensa.

“En próximos días nos uniremos a despedirla, tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento”, puntualizó el comunicado de Prensa Danna, la agencia de relaciones públicas de Jones.

Jones sufrió problemas de salud meses antes de su muerte

En noviembre de 2022, Rebecca Jones fue hospitalizada en un exclusivo centro de salud de Ciudad de México por problemas de salud relacionados con una infección que derivaron una neumonía y deficiencia pulmonar, tal y como informó la revista Quién.

Durante el tiempo que estuvo recluida en el centro de salud, Jones estuvo en terapia intensiva y abandonó el elenco de la telenovela ‘Cabo’ para enfocarse completamente en su estado de salud.

“Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron”, fueron las declaraciones de la actriz a la prensa mexicana tras haber sido dada de alta del centro de salud en México.

Rebecca Jones era sobreviviente de un cáncer de ovario que logró superar satisfactoriamente en el año 2018. Contrario a las especulaciones de la prensa mexicana, Jones confesó que su hospitalización en noviembre de 2022 no estuvo relacionada con una presunta metástasis que estaba padeciendo en ese momento.

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario… cosa que está mal porque ovarios sí tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron. Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, dijo Jones en una entrevista con la revista Quién en el año 2022.