Mira el regreso de Rafael Araneda a “Enamorándonos” tras grave accidente

Apenas hace una semana Rafael Araneda fue atropellado por un carro y ya está de regreso a la TV. “Estoy regresando hoy de a poquito”, expresó el presentador de Enamorándonos USA a La Opinión. “Me he cuidado bien y los llamados de ‘te necesitamos’ no han parado, hay que hacer el esfuerzo”.

Araneda regresó al programa el martes 28 de febrero. El público -los flechados, los amorosos- y la producción lo recibió con aplausos mientras este entraba caminando con un bastón y con una gran sonrisa. “Estoy muy contento, muy emocionado Me siento feliz. me siento contento. Me siento con mucha energía. Adolorido y un poco mareado pero aquí estamos. Este cuerpito glorioso se está recuperando gloriosamente y agradecer infinitamente a Dios. También a mi padre que es mi ángel de la guarda”.

El presentador le dio gracias a Dios, a sus hijos, a su esposa y a la nueva oportunidad que le dio la vida. “Estoy entero, con los huesos en la misma posición y con dolor por todas partes pero ahí van disminuyendo. Siempre hay alguien peor que uno. Yo tuve el privilegio de regresar a casa y estar con mis niños”.

Además contó como su familia lo están atendiendo muy bien. Su hija le pone los calcetines y su esposa, “me ofrece cosas que antes nunca me había ofrecido”. Además bromeó que su esposa está feliz de que regresará al programa porque quizás estaba desesperada por tenerlo en casa.

Mientras Araneda se recuperaba, su compañera Ana Patricia Gámez estuvo acompañada por otros talentos de Univision, como Roberto Hernández, Chef Yisus y Raúl Gónzalez.

La esposa del presentador Marcela Vacarrena fue la que dio a conocer la noticia sobre el accidente que sufrió el animador cuando fue atropellado por un vehículo lo que provocó que fuera trasladado en ambulancia a un centro de salud, Araneda fue auxiliado por una señora que se encuentraba en el lugar pero el animador se encontraba inconsciente por el gran impacto.

“Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco Pare, saliendo de unos locales comerciales” comentó Vacarezza, además la esposa del carismático presentador también aseguró que Rafael se encuentra fuera de peligro y se está recuperando de los fuertes hematomas pero no presenta ninguna fractura en su cuerpo. “Le cuesta mucho pararse y caminar”, además de asegurar que que no se sabe cuándo volverá a caminar con normalidad comentó su esposa al diario IUN.