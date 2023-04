¿Quién grabó a Julián Figueroa muerto?

Tras la repentina muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia ha sido muy cuidadosa con los restos de su hijo. Ella decidió velar a su hijo en su casa y luego cremar sus restos. Pero la funeraria que realizó la cremación quiso vender imágenes del cuerpo sin vida de Julián.

El cuerpo de Julián Figueroa fue cremado tras su repentino fallecimiento el 9 de abril. Una decisión tomada por su familia. “Cuando murió, Imelda [esposa de Julián] y yo decidimos mejor lo íbamos a cremar”, compartió Maribel Guardia con los medios, tras el fallecimiento de su hijo tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. “Para que también el bebé [hijo de 5 años de Julián] no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él, necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián”.

A una semana de la muerte del desaparecido Joan Sebastian, se dio a conocer que la persona que tomo las fotos y videos ha estado intentando vender las imágenes y que algunos reporteros estuvieron dispuestos a pagar por tenerlas, según Excelsior. “Alguien filmó a Julián Figueroa. Maribel no hay muchas opciones, no hay muchas personas, el cerco es muy pequeño contado con los dedos. ¿Quién filmó a Julián Figueroa muerto? Lo digo con dureza para que entiendan que esas cosas no se hacen”, dijo con firmeza Javier Ceriani de Chisme No Like. “No deberían ni verlo, no deberían ni tenerlo en su celular, quien lo tenga tiene que ir a la cárcel, y lo tenga en un whatsapp y lo hayan pasado”.



Ceriani le sugirió a Maribel Guardia que tome acciones legales contra el responsable por grabar el cuerpo de su hijo para ganar algo de dinero. “Maribel, tienes que demandar a esa persona y a esa empresa que contrató a esa persona. No lo pudo hacer la familia Ocaña, lo tiene que hacer Maribel para que haya un precedente legal, para que haya una ley que se llame o Benito o Juliancito. Hay que hacer una ley”, sugirió Ceriani.

Finalmente, Ceriani reveló que “fue el camillero el responsable de tomar las imágenes”.